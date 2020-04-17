В пару мешков сахара убийцы оценили жизнь пожилой петрозаводчанки

Криминальная хроника. 5 апреля 2000 года в доме по улице Ровио был обнаружен труп 75-летней женщины. Как оказалось, она стала жертвой двух злоумышленников, один из которых к тому же был ее земляком. Преступники оценили жизнь пожилого человека несколькими мешками сахара.

Очередное бытовое убийство было раскрыто сотрудниками убойного отдела ГОВД спустя короткое время. Возвращаясь к событиям: в одной из квартир дома №10 по улице Ровио с ножом в поясничной области и с телесными повреждениями на голове была обнаружена 75-летняя хозяйка квартиры.

Со слов судмедэксперта, удары были нанесены непрофессионально. Сотрудниками уголовного розыска отрабатывались всевозможные версии. Спустя неделю после оперативно-розыскных мероприятий сыщиками ГОВД были задержаны двое подозреваемых.

После неопровержимых доказательств и свидетельских показаний один из злоумышленников (кстати, земляк пожилой женщины, когда-то они жили в одной из карельских деревень) сознался в содеянном: «По пьянке происходило. Вот и все. Больше чего сказать».

После совершения убийства преступник вернулся со своим знакомым и, не взирая на лежащий труп, похитил продукты питания, несколько мешков сахара. По всей видимости, убийца именно во столько оценил жизнь пожилой женщины. Ну а как оценили действия злоумышленника сотрудники правоохранительных органов, должен был показать суд.

Именно для того, чтобы дети сызмальства понимали и уважали ценность человеческой жизни, в Петрозаводске 20 лет назад открывались различные центры, которые занимались с ребятами, которые оказались без внимания взрослых. Например, тогда открылась необычная выставка детского рисунка. Дети из творческого центра духовно-интуитивного развития рисовали не машинки, пупсиков и сценки из семейной жизни. Потому что они были лишены всего этого в повседневной жизни. Они рисовали устройство мироздания, причем так, как подсказывают им это не глаза, а душа.

Например, День космонавтики, 12 апреля, ребята из детского творческого центра духовно-интуитивого развития, который называется «Малыш», решили провести на «Луне». Это был центр, организованный в начале этого года любителями эзотерики. В небольшом помещении на пр.Ленина продавались книги по философии, психологии, хиромантии и другим неточным наукам.

Короче, все тайное, сокрытое и неизведанное, амулеты и благовония. Дети из центра «Малыш» под руководством психолога Галины Пахомовой рисовали мир. Причем, так, что взрослых просто оторопь брала поначалу от того, как видели они себя и окружающее их пространство. Занимались они в своем центре каждый день. Дело в том, что им все равно некуда было податься. Таких называют «дворовые дети» или — из неблагополучных семей. Глядя на их творчество, начинаешь всерьез задумываться над тем, какие травмы их душе наносят взрослые. Подчас они видят мир в черном цвете, но после занятий на рисунках появляются живые, яркие пятна. Сложные знания о душе, о боге и о космосе приходят к ним не от педагога. Здесь были уверены — мы ничего не знаем ни о своих возможностях, ни о возможностях окружающего мира. Задача ребят — сами докопаться до сути вещей и даже растолковать взрослым: что есть что. Кроме того дети сочиняли стихи и музыку, танцевали. Причем, все, что они делали — все было необычно. Они ничего не просили и ни на что не жаловались, они были серьезные и улыбчивые. Но людям, которые должны были нести ответственность за их судьбы, наверное, не худо было бы узнать, что одна из картинок называлась: «Дети — цветы земли».

Таким было 17 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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