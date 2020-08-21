Выкинуть мусор в Петрозаводске стало проблемой из-за нехватки урн

Соблюдать чистоту на городских улицах, даже если этого очень хочется, было в Петрозаводске 20 лет назад очень непросто. Если в советский период Комбинат благоустройства расставлял по весне около двух тысяч мусорных урн, то в 2000 году их оставалось только восемьсот. Урны в городе начали пропадать за пять лет до этого. Это было связано с появлением скупок цветного металла. Городские мусоросборники из алюминия тут же поплатились за свое происхождение.

«Те урны красивые, которые у нас были, «тюльпанчики» - они были из цветмета сделаны... Их ни одной нету», - горько констатировал Александр Степанов, заместитель начальника Комбината благоустройства. Взамен тюльпанчиков в городе проросли металлические изделия «ПетрозаводскСтроя». Незатейливая конструкция стоила 221 рубль 76 копеек без покраски. Санитарные правила предписывали содержать урны во всех общественных местах. Расстояние определял Комбинат благоустройства, в ведении которого находилась «мусорная жизнь» нашего города.

«Урны должны стоять в разрыве 70 метров друг от друга», - напомнил Александр Степанов. Расстояние определяется в зависимости от интенсивности использования территории. Но урн и денег на них в городе катастрофически не хватало. Поэтому у коммунальных служб были свои нормативы: «Урн 800 штук мы выставили весной». А пять лет назад выставляли по 2 тысячи штук. То есть, во-первых, не стало денег, во-вторых, появились уже упомянутые скупки цветмета. В-третьих, не перевелись и вандалы.

«Их на набережную поставишь — половина будет в Онежском озере. Если уж скамейки выкидывают в Онего, почему бы урну не выкинуть?!» - возмущался поведением горожан зам.начальника Комбината благоустройства. Дабы частично решить проблему, в правилах торговли имелся пункт об установке рядом с фирмой, магазином или офисом своего мусоросборника. Состоятельные владельцы своего бизнеса не позволяли себе покупать дешевые вещи и устанавливали добротные стационарные урны. Их мусоросборникам было нечего терять, кроме своих цепей — в буквальном смысле: они были пристегнуты или приварены намертво к стене магазина. Но и это не решало мусорную проблему в городе. Дело в том, что Комбинат чистил урны ежедневно. Как и все, он заключил договор со Спецтрансом. У последнего коммунальщики должны были покупать талон на вывозку мусора на свалку в Орзеге. Потому что за все в этой жизни надо платить, даже за утилизацию мусора. Правило это хорошее, во всех странах принятое. У нас же весь утиль везли мимо официальной платной Орзегской свалки. «У нас лесники есть, ходят они по «зеленым» зонам. И что видят? Практически каждую весну и лето (зимой, конечно, снег нам помогает, потому что не проехать в лес) - они загружают и вываливают это в лесную зону!», - упрекал сборщиков мусора Степанов. И происходило это бесплатно, и без угрозы штрафа.

На такую трактовку мусорной эпопеи законопослушные коммунальщики согласиться никак не могли. Тем более, что деньги за утиль все равно казенные. Но расходы по установке, содержанию, охране, транспортировке и утилизации комбинат каждый раз покрыть не мог. Поэтому был найден выход — не убирать вообще. То есть на договорной основе с департаментом Жилхозяйства обслуживать лишь несколько улиц в районе Центра, Древлянки, Кукковки. Спрашивается — кто занимался всем оставшимся? «А никто. Это резервные городские земли», - пояснили в Комбинате благоустройства. Постигнуть такую логику городского управления не каждому по силам. Поэтому оставалось только взывать к народной чистоплотности.

Новый театральный сезон наша балетная труппа и оркестр Музыкального театра открыли в Финляндии, куда были приглашены на престижный оперный фестиваль в город Савонлинна (мы рассказывали об этом недавно).

Наши артисты показали финнам балет «Сампо». После гастролей труппа вернулась на родину, полная впечатлений: «Впечатления, конечно, колоссальные. Во-первых, город сам прекрасный. И сцена, на которой мы работали, это чудо». И архитектура замка, где проходил фестиваль, двухъярусная сцена, акустика зала — все поражало воображение. Казалось, на глазах у зрителей происходило слияние фольклорных образов знаменитого эпоса с природой страны Суоми.

«Я балет «Сампо» много танцевал, часто. Но это был первый спектакль, где я стал действительно Илмариненом, кузнецом», - говорил артист балета Вячеслав Федоров. «Весь этот дух старинных стен этой крепости, спектакль настолько туда вписался — в десятку. Атмосфера замка потрясающая», - подхватила балерина Лариса Шмарина (ныне — Иванова). «Когда уже спектакль закончился, люди не просто аплодировали, они вовсю топали ногами. Оказалось, для финнов это проявление самого высшего восторга», - добавил Вячеслав.

Стены старинной крепости вдохновили и оркестр Музыкального театра, который был принят в Савонлинна с не меньшим успехом. В программе концерта прозвучали произведения Брамса и Штрауса.

«Оркестр звучал, как никогда. Там, вообще-то, оперный фестиваль. И сделали сцену специальную под это. Но такая музыка... У Синисало (автор балета «Сампо») вообще прекрасная музыка. А тут на сто процентов еще прекраснее было. Такой звук. Оркестр сам был ошарашен. В некоторых местах начинали мурашки по спине бегать. Потрясающее впечатление. Перед поездкой мне снился сон. И этот сон оказался как бы вешим. Мне приснился сам спектакль. Сцена, на которой я тогда еще никогда не был. Но она была настолько явно, как будто я там родился. И момент, когда мы оживляем Лемминкяйнена (в исполнении Олега Щукарева), которого Лоухи задушила, и мы начинаем ковать это Сампо, и вдруг зрители встают, человек сто-двести, очень много, и они все почему-то в национальных костюмах, и они выходят к нам и помогают это Сампо ковать. А в конце хватают это Сампо, идут с ним по городу», - рассказал артист. Сны, оказываются, на самом деле бывают в руку.

Таким было 21 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: bilettutu.ru