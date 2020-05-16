Ураганный ветер натворил бед в одном из дворов Петрозаводска

Осенью с деревьев падает листва. Весной в Петрозаводске падают сами деревья. Шквальный ветер ровно 20 лет назад наломал немало дров на улицах Петрозаводска. Сухие деревья, которые не были вовремя спилены комбинатом благоустройства или работниками ЖЭУ, валились на то, что попадалось им под стволы.

Напротив почтамта на улице Шотмана тополь упал на автомобиль. Другое старое дерево, уже давно требовавшее распила на дрова, во дворе дома на Мурманке, наконец-то, рухнуло само рано утром. Правда, вздохнуть с облегчением жильцам не довелось. Во-первых, ствол перегородил проезжую часть. А во-вторых, оборвал провода уличного освещения, которые валялись оголенные довольно долгое время.

Когда будет убран этот упавший представитель зеленых насаждений и отремонтированы фонари, знали только в ближайшем ЖЭУ. Так что на дворе трава, на траве дрова, причем, отличные – знай забирай на дачи. Однако, редкий горожанин согласился в такую погоду выезжать на пленэр.

Синоптики предсказывали, что и дальше ветер не изменится: северный, с порывами до 24 метров в секунду – такой была середина мая в 2000 году. А значит, еще много сухостоя сложило свои буйные кроны в борьбе с циклоном. Поэтому людей призывали быть бдительнее и не ставить свои автомобили под старыми деревьями.

Ни одна Роза ветров не заставит наших коммунальщиков спилить весь сухостой, способный испортить вам настроение во время непогоды.

Были и просто потрясающие новости! В целях развития медицины в Карелии на базе Петрозаводского государственного университета создали научно-медицинский центр. Он открылся после продолжительной совместной работы при активном участии северо-западного отделения академии медицинских наук РФ и правительства Карелии.

Последние детали основных направлений исследований, которые предполагали проводить в созданном заведении, обсуждали три академика из Петербурга в ходе двухдневного визита в столицу нашего края.

«Появляются новые заботы, новые задачи. И у этого вновь образованного научного центра прежде всего будут задачи государственной важности. Развитие научных исследований, интересы здравоохранения»,

– говорил на встрече один из них, академик Генрих Софронов

Основываясь на данных карельских статистиков и исходя из особенностей местного климата и экологии, были выработаны три приоритетных темы научных изысканий: это легочные патологии, проблемы перинатологии и сердечно-сосудистая патология.

Профессор Иван Дуданов сообщил:

«Больные с хронической дыхательной недостаточностью, так называемые «дыхательные хроники», как показали скрининговые исследования, составляют до 18% населения. Кроме этого постоянно растет количество больных, это уже касается сердечно-сосудистой патологии, с аномалией сердца и сосудов. Среди детей и подростков за последние только два года выявлены более 150 случаев развития аномалий этих органов».

В те годы, к сожалению, стала достаточно привычной страшная фраза о высоком уровне младенческой смертности. Исследовательская и практическая деятельность вновь образованного центра должна была прежде всего показать реальные данные о количестве больных, выявить факторы риска и подготовить квалифицированные медицинские кадры. Это был редкий в те времена пример слияния вузовской и академической наук.

Школьники из Умео, о которых мы недавно рассказывали подробно, завершили свой визит в столицу Карелии, оставив на память новым друзьям из школы-интерната №21 три отремонтированных кабинета лечебной физкультуры.

Странный народ все-таки эти шведы. Помимо того, что учащиеся Вальдорфской школы целый год у себя на родине в Швеции зарабатывали деньги, не тратили на жвачки и майки, а собирали в общую копилку, откладывая на ремонт карельской школы-интерната, помимо того, что они пять дней трудились не покладая рук над кабинетами, в которых дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата смогли поправить свое здоровье – помимо всего этого у шведских школьников хватило сил дать небольшой концерт.

Не ожидавшие еще одного подарка учащиеся и педагоги интерната были просто потрясены такой активностью школьников из города-побратима. От всего сердца они говорили спасибо новым друзьям, и вручили им на память благодарственные письма.

Леонид Сергин, директор интерната, на заключительной встрече сказал:

«Каждый год приезжают к нам все новые и новые ребята, но они продолжают одно общее дело».

В 2001 году шведы пообещали, что вновь приедут в этот интернат, возьмут в руки привычные кисти и мастерки, приведут в порядок медицинские кабинеты и изолятор. И конечно споют новые песни.

Таким было 16 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности здесь.