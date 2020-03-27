Политик Карелии о первой победе Путина на президентских выборах-2000

Судьбоносным был этот день для нашей страны ровно 20 лет назад. Мы проснулись в стране, в которой появился новый Президент. Им после первого же тура выборов стал Владимир Путин, который до этого был исполняющим обязанности после того, как Борис Ельцин сложил под Новый год свои полномочия. На выборы, которые прошли 26 марта, свои кандидатуры выставили 11 кандидатов. Второе место занял Геннадий Зюганов. Третье — Григорий Явлинский. На следующий день уже было известно, кто стал в России главой государства.

В те годы депутат Государственной Думы от Карелии была не только Валентина Пивненко, но и Артур Мяки, член фракции СП (Союз Правых Сил). Он заявил, что доволен результатом выборов Президента Российской Федерации. В 2000 году партия СПС не выставляла на выборы своего кандидата, а руководство партии решило агитировать за кандидатуру Путина. Мяки полагал, что приход к власти Владимира Путина не угрожает демократии и ходу либеральных реформ в стране:

«С нашей точки зрения, Путин из всех кандидатов в Президенты — единственная фигура, которая сможет навести порядок в стране. То есть восстановить силу закона. И еще один аспект — то, что он обещает, по крайней мере, что он будет бороться с коррупцией. Я уверен, что Путин по сути либерал. То есть несмотря на то, что он будет наводить порядок, я так надеюсь, по крайней мере, что он будет восстанавливать силу закона, будет бороться с криминалом, будет бороться с коррупцией, которая разлагает нашу власть. Он в то же время демократичный человек и порядочный. Вот у меня складывается такое впечатление. Думаю, что он нас поддержит. Вплоть до того: мы сегодня постараемся помогать ему во всем, что касается либеральной идеологии, что касается нормальных, грамотных, экономических законов. Да, может быть, он не очень большой специалист в экономике, но я считаю, для Президента это не главное. Он может всегда найти грамотных специалистов, которые будут заниматься тем же налоговым законодательством, экономическим законодательством, менять ситуацию к лучшему. А главное для Президента — это слушать людей. Слышать людей. И искренне желать улучшить жизнь среднего жителя России. Будем надеяться на это».

Кстати, 26 марта проходили не только выборы Президента, но и выборы в местные советы народных депутатов. А накануне, конечно же, проходила агитация и прочая местечковая борьба за место под солнцем. И надо же такому случиться, что 21 марта мировое сообщество отмечало Международный День поэзии. Вероятно, кое-кого этот праздник вдохновил на создание стихов. И более того — использовать последние в предвыборном марафоне против конкурентов. Героем стихотворных виршей стал кандидат в депутаты Петросовета Юрий Шабанов, который поначалу стал известен, как первый директор Лицея №1, а потом работал на ПЛВЗ «Петровский». Сегодня он представитель Главы Республики Карелия в Законодательном собрании РК.

И вот в 2000 году на выборах Юрий Алексеевич, кандидат в депутаты Петросовета от Перевалки, столкнулся с новыми предвыборными технологиями. В почтовых ящиках жителей этого микрорайона оказались листовки, писанные в стихотворной форме. Оду, порочащую его имя, он зачитал сам: «Великий маг, обманщик, чародей. Он оболванит всех доверчивых людей. Он рвется к власти днем и ночью напролет. И жажда власти ему покоя не дает. Шабанов Юрий, пора, остановись! И больше к власти ты не рвись. Ты очень много в жизни сделал зла, ответь за это пред людьми сполна». Сам кандидат отнесся к предвыборным виршам со свойственной ему веселостью. Искать автора он не пожелал, догадываясь, что поэт из среды конкурентов. На вопрос, как он отнесся к этим стихам, Юрий Алексеевич ответил: «С улыбкой! Я радуюсь, сегодня у меня прекрасное настроение. Вчера был Всемирный день поэзии. Наверное, он подвиг на рифмоплетство моих конкурентов. И сегодня я впервые читал в прессе стихи». Что касается «злобных дел» великого мага, то в числе последних он назвал открытие компьютерного класса в 20 школе, создание клуба пенсионеров Перевалки, где им оказывалась юридическая и социально-психологическая помощь. А также спонсорская помощь нескольким детским учреждениям. Что же касается его конкурентов, то согласно рекламе выходило, что «забота об избирателе кроется за железной дверью». «В предвыборной листовки Татьяны Волошиной хотел бы зачитать одну фразу: «уже есть результаты нашей работы с предложениями горожан: программа «Каждому подъезду — железную дверь». Вот железную дверь каждому подъезду я делать не буду. Несколько меня это смущает. За железной дверью будут у меня избиратели, как же я к ним попаду?», - риторически вопрошал Юрий Шабанов. В целом радуясь анонимному вниманию конкурентов к своей персоне, которое лишний раз указывало на серьезность кандидатуры, Юрий Алексеевич, избегая лирики и ограничиваясь прозой, серьезно обратился к своим избирателям: «Уважаемые жители Перевалки, удачного вам выбора! Чтобы человек, который был вашим депутатом в микрорайоне, действительно оказывал вам поддержку, помог пережить это трудное время». А вы помните, кто был вашим депутатом в 2000 году? И чем ваш депутат вам реально помог? Пишите в комментариях!

Таким было 27 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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