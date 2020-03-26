В Петрозаводcке на свое законное место установили знаменитые ворота

В Петрозаводске ровно 20 лет назад стало одними воротами больше. Появились они на проспекте Карла Маркса, в арке между домами 12 и 14. И должны были, согласно многочисленным требованиям жильцов, освободить их двор от автомобилей и снова сделать его тихим. О том, что в хорошо известной всем горожанам арке между этими домами по проспекту К.Маркса должны появиться ворота, жители этих самых домов пеклись с 1997 года. Двор же так и продолжал оставаться местом стоянки для автомобилей, хозяева которых приезжали в многочисленные окрестные магазины.

«Здесь остановку сделали! Все, кто в магазины приезжает, все здесь. Даже иногда и не пройти. Машины оставляют прямо у самого подъезда. Дак как вы считаете?», - наперебой рассказывали недовольные женщины. Граждане собирали подписи, вели долгосрочную переписку, однако помогла им очередная избирательная кампания и приход новых депутатов в городской совет. Установка этих ворот — была предвыборным обещанием Валерия Дубова, выполнить которое, по его словам, было не так уж сложено. Кстати, в 1998 году депутат Дубов соревновался с Андреем Деминым, выдвинувшись на пост мэра Петрозаводска, но проиграл. Впрочем, он и в качестве депутата старался быть полезным городу. Ему удалось договориться с одним из предприятий, которое выполнило заказ. Новые ворота, хотя и похожие внешне не те, которые стояли тут в советские годы, несколько отличались от них по конструкции и по технике исполнения.

«В основном были литые или кованые раньше, - сообщил сотрудник предприятия, приехавший на установку ворот. - Тут сварные. Сколько простоят? Сто лет!» Валерий Дубов сказал: «Я благодарю Марка Шегельмана за то, что он быстро откликнулся, быстро сделали. И сегодня уже устанавливают». Депутат полагал, что если подойти с умом, то очень многие из малых дел, до которых не доходят руки у мэрии, могут решить депутаты городского совета вместе со своими избирателями: «У меня наказов десять только на то, чтобы заасфальтировать ямки во дворах. Ведь это не сложно. И недорого. Просто я считаю, никто не обращает на это внимания. Все свыклись!» Кстати, почетный гражданин Петрозаводска Павел Васильевич Сепсяков тут же обратил внимание на исчезновение половины подобных ворот из арки дома на проспекте Ленина, 26. Вместо них там образовался вход в новый магазин. Насколько это соответствует архитектурному замыслу тех архитекторов, которые создавали нынешний облик столицы Карелии, можно только догадываться.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, в связи с отменой специальной акцизной этикетки, что произошло в феврале 2000 года и подкосило отлаженную систему, которая не допускала паленую водку в республику, алкогольный рынок Карелии заполнился продукцией сомнительного качества и не менее сомнительного производства. За полтора месяца только на одном посту ГИБДД, что на 10-м километре, задержали 19 большегрузных автомобилей, перевозящих алкогольную продукцию с различными нарушениями действующего законодательства. Всего с нарушителей, перевозящих водку сомнительного качества и туманного происхождения взыскали более 300 тысяч рублей штрафа. И конфисковали более 2 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. При этом производители фальшивок даже не давали себе труда приблизить свою продукцию сколь можно ближе к оригиналу.

«Водка — этикетки наклеены косо-криво, акцизные марки вообще не приклеены, даты розлива не читаются. Некоторая продукция прямо разливается на глазах. Видите, что творится», - показал лейтенант милиции Н.В.Копаницкий. То же самое творилось и с недавно изъятой из розничной торговли партии красного вина «Прохладненского». Специальная марка на бутылке указывала на 11-ый регион, то есть Коми. Между тем и сам завод «Прохладненский» и вино, на нем изготовляемое, находились в Кабардино-Балкарии. Это первое и далеко не последнее нарушение, которое сразу приметили в партии вина бдительные слуги закона. Их так же встревожили: указатель емкости на этикетке, который не соответствовал ГОСТу, подозрительная марка и не менее подозрительный сертификат.

«Вызывает сомнения, так как данные этикетки не соответствуют ГОСТу. Поэтому как был получен сертификат, тоже вызывает вопросы», - качали головами специалисты. На все эти вопросы искали ответы сотрудники ОБЭП. Именно они получили материалы проверки фирмы «Торговая марка 555», которая и запустила в торговую розничную сеть города партию вина «Прохладненского» в количестве более 20 тысяч бутылок. В ходе первичного разбирательства, выяснилось: «Что завод данную партию в количестве 20100 бутылок в адрес торговой фирмы «ТМ 555» в Петрозаводске вообще не отгружал». Директором этой фирмы была в те годы Усенко Любовь Владимировна.

Согласно предписанию, в срок до 17 марта она должна была полностью отчитаться перед сотрудниками правопорядка в своих торговых действиях и о своих туманных отношениях с заводом-изготовителем Северного Кавказа. Ну а о том, как она собиралась отчитываться перед своими избирателями, было неясно. Ведь директор фирмы, уличенной в продаже левой алкогольной продукцией, по совместительству баллотировался в депутаты Петросовета по 45 избирательному округу, то есть по Кукковке. Как это происшествие сказалось на строительстве карьеры этой женщины во властных структурах, показало будущее: нет у нас известных слуг народа с такой фамилией.

Таким было 26 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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