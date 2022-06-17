В консульство Финляндии выстроилась огромная «ночная» очередь

Ежегодно в 90-е годы, в начале двухтысячных в мае и начале июня жители Карелии брали штурмом петрозаводское отделение генерального консульства Финляндии. Именно в это время выдавали рабочие визы тем, кто желал подзаработать на сборе клубники. В те годы небольшое помещение находилось на улице Пушкинской. Причем, в общей очереди стояли и те, кто собирался в Финляндию, как турист, и те, кто ехал туда по делам бизнеса, а также желающие поработать на сборе урожая. В рядах последних были сотни студентов и безработных.

Каждому желающему поехать «на клубнику» огромную очередь приходилось выстаивать по нескольку раз. Сначала чтобы узнать, пришло ли приглашение от работодателя. Затем – чтобы сдать анкеты и документы на рассмотрение. И наконец примерно через неделю люди вновь выстраивались перед отделением консульства – узнать, дают им визу или нет. Чтобы пройти в заветную дверь и получить разрешение поработать или погостить у друзей за границей, очередь занимали с ночи.

«Вчера не успела пройти, номер был 120-й, сегодня снова пришла», - рассказала женщина. «А я была третьей. Но я сидела здесь всю ночь! Весь народ начал где-то с шести подходить. А мы тут были с полуночи»,

- сообщила девушка.

За вчера документы сотрудники успели принять у 99 человек. К 11 часам утра на следующий день в очереди стояло уже 114. Граждан длительная осада финского консульства, конечно, не устраивала. Однако открыто выражать недовольство они опасались – боялись, что им откажут в визе. При условии, что их не будут снимать и показывать в репортаже, девушки-студентки рассказали, что в визе могут отказать любому, кто открыто высказывал свои претензии. Комментарии по этому поводу у вице-консула Финляндии получить журналистам не удалось. Также и безопасности очередникам, которые дежурили у консульства ночью, никто гарантировать не мог.

По их словам, накануне ночью появилась первая жертва. Граждане уверяли, что на мужчину, который сохранял список очереди и дежурил ночью в машине около консульства, напали, избили, раздели и отобрали этот самый список. В БСМП журналистам сообщили, что после оказания помощи пострадавшего отпустили домой. После инцидента желающие выехать в Финляндию на ночное дежурство у консульства решили заступать группами.

В начале двухтысячных в Петрозаводске увеличилась рождаемость. 62 дошкольных учреждения – в 2002 году ровно столько было в столице Карелии – уже не могли обеспечить местами всех желающих. Поэтому в систему образования собирались возвращать детские сады, отданные когда-то в аренду коммерческим структурам. В 90-е годы петрозаводские семьи не спешили обзаводиться потомством. И их можно понять. Годы были не сахарные. Поэтому и количество детских учреждений резко сократилось. Они были просто не нужны. Из 123 садиков осталась половина.

В начале двухтысячных ситуация стала меняться. Рождаемость росла, и родители столкнулись с тем, что не могут определить ребенка в дошкольное учреждение. Забегая вперед скажем, что проблема сильно усугубилась во второй половине нулевых.

«В этом году появилась проблема, - призналась Римма Ермоленко, председатель комитета по образованию Петрозаводска. – Рождаемость за два года выросла на 500 человек. И на 1 сентября 2002 года в детсады должны пойти чуть более двух тысяч детей. А сегодня мест в детских садах 1950».

К 1 сентября мэрия обещала открыть двести дополнительных мест в уже имеющихся садиках. Это десять групп. В комитете по образованию заверили, что и кадры, и помещение имеются. А в будущем обещали контролировать ситуацию. В мэрии ставили в очередь на получение места в дошкольном учреждении. «На сегодня в такой очереди 800 детей. Но! Это дети 2000 года рождения, 2001-го и 2002-го года рождения. То есть они пойдут в детский сад через два года, может, через три. Но родители сейчас считают нужным записаться. Чтобы обеспечить себе место в том детском саду, в котором они больше заинтересованы».

Судя по количеству очередников, в 2003 году придется снова создавать места в садиках, которые, кстати, не резиновые. Действующие сады в некоторых районах города были укомплектованы под завязку. Поэтому решили возвращать те помещения, которые когда-то были отданы в аренду под офисы, магазины, пивбары.

«Самый проблематичный район по охвату дошкольным образованием, это Кукковка, Октябрьский проспект, Зарека. В этих районах мы будем возвращать сады», - обещала Римма Ермоленко. Позже выяснилось, что это не так просто. Как отобрать то, что уже давно не твое? Фирмачи не собирались расставаться с имуществом, в которое вложили деньги на ремонт. Так что садики пришлось строить с нуля. А многим родителям (был период) пришлось отказывать. Пока же, впрочем, находили возможности устроить в детсады всех желающих.

В деревне Киндасово прошел традиционный праздник юмора, который давно стал популярным на весь мир. Это подтверждалось большим числом зрителей, приехавших на праздник, и самой его программой. Не успел праздник официально открыться, а гости уже пели, танцевали и поглощали в огромных количествах шашлыки, минералку и пиво. Как и каждый год (а в 2002 году Киндасовский праздник проводили в 17-й раз) зрителей ожидали сюрпризы. Глава самоуправления Пряжинского района Александр Щербаков уверял: «Каждый год у праздника своя изюминка. Нынче у нас Международный праздник юмора. Сами видите – у нас послы из различных стран!» Не успели «послы» прибыть, как народу представили памятник знаменитому Киндасовскому мужику. Его сшили из тряпочек! С этой куклой на сцене происходило много приключений. В том числе довелось «мужику» познакомиться и с царем Иоанном Васильевичем Грозным. Не обошлось на празднике и без Петра Первого. Этого царя на любое торжество Петрозаводска приглашали. В те годы роль помазанника божия исполнял Валерий Чебурканов, артист «Творческой мастерской».

У Киндасово давно появились свои поклонники за рубежом. В толпе веселящихся на этот раз были замечены финны, шведы и американцы. «В прошлом году к нам приехало 10 тысяч гостей, - заявил Александр Щербаков. – В этом году немного меньше. Но более трех тысяч входных билетов продано». В 2002-м году гости Киндасова смогли попробовать прокатиться на рафтах, за минимальную плату пройти под Киндасовским мостом по Шуе. А на специальном помосте сходились в поединках юные борцы. Главное, что погода не подвела. Некоторые не только загореть успели, но и сгорели. Но настроение им это не испортило.

Таким было 17 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.