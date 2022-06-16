В центре Петрозаводска чуть не сгорел огромный «сталинский» дом

В Петрозаводске ровно 20 лет назад загорелся жилой дом на улице Энгельса. Это была квартира на втором этаже, где проживали мать с дочерью-студенткой. По словам соседей, женщина находилась на даче, а дочка в компании однокурсников отмечала сдачу экзамена. Молодежь веселилась на полную катушку, мешая соседям, которые пытались их урезонить. Но компания шумела то в квартире, то во дворе почти до утра. Что стало причиной пожара, пожалуй, точно могла сказать, только молодая хозяйка квартиры. По предположениям пожарных, вероятно, она утром включила на кухне газовую плиту и ушла, забыв выключить. Соседи вызывали пожарных, когда огонь в квартире бушевал вовсю.

«По данному вызову сразу прибыло три подразделения, - рассказал Илмари Матвеев, начальник караула ВПЧ-1. – Было эвакуировано трое пострадавших. Мы не дали распространиться пламени на второй этаж, обеспечивали дальнейший контроль в подъездах. Задымление удаляли». Если бы пожарные промедлили, огонь мог перекинуться в другие квартиры. Тогда дом старой постройки с деревянными перекрытиями был бы обречен. К счастью, этого не произошло. А соседям с первого этажа приходилось собирать воду, которая обильно лилась с потолка.

Состоялось последнее заседание Петрозаводского городского суда по так называемому «делу о Мерседесах». Экс-мэр Петрозаводска Андрей Демин, в отношении которого и было заведено уголовное дело, произнес свое последнее слово.

Вопреки фактам, которые привели сотрудники прокуратуры, Андрей Юрьевич по-прежнему считал, что сделка с автобусами была городу выгодна. Насколько искренне его мнение, судить было сложно. А равно и о том его заявлении, что «следствие велось предвзято». Обвиняемый бывший глава городской администрации заявил об этом, невзирая на то, что для установления степени вины Андрея Демина суду пришлось допросить 14 работников администрации Петрозаводска. Большинство из них подтвердило, что решение по сделке было принято лично мэром.

Также не очень понятно было заявление Андрея Демина о том, что именно вмешательство органов прокуратуры помешало окончанию сделки. Именно следователями прокуратуры было установлено, что фирма «Экстра-Нева», которая продала автобусы мэрии, фиктивная. Обвинение требовало для бывшего мэра наказания в виде четырех лет условно и три года запрета занимать любые государственные должности. Также прокуратура требовала вернуть в бюджет Петрозаводска 13 миллионов рублей. По мнению обвинения, это именно та сумма, на которую пострадал бюджет города.

Судья Геннадий Севастьянов огласил решение на следующий день. Суд приговорил Андрея Демина к трем годам лишения свободы условно за преступление, предусмотренное статьей 286, часть вторая «Превышение должностных полномочий». Кроме того, Андрею Юрьевичу было запрещено в течение трех лет занимать государственные и муниципальные должности. Это означало, что Андрей Демин не имеет право на этот период участвовать в выборах, так как депутаты приравниваются к госслужащим. Это решение поставило крест на политической карьере Демина в Карелии.

Таким было 16 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.