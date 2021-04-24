Миллионы казенных денег отдали за двадцатилетнюю рухлядь

Внеочередная сессия Петросовета, о которой так долго спорили депутаты, ровно 20 лет назад не состоялась, а на очередной больше всего говорили о горе-Мерседесах. Попросту народные избранники решили выбрать из двух зол меньшее.

Большинство депутатов считало, что затраты на автобусы все же следует провести бюджетной строкой, так как потраченные деньги в город все равно не вернутся. Меньшинство депутатов выступило против оформления потраченных на Мерседесы 17 миллионов бюджетной строкой. Их оппоненты сошлись на том, что тогда у города не будет ни денег, ни автобусов. А значит, надо придавать сделке цивилизованный, бюджетный вид.

Поборники первой правды предложили прибегнуть к старой доброй депутатской традиции — сорвать кворум. По их мнению, это дело уголовно наказуемое, бьющее по депутатскому престижу. Ну и вообще — подобное расходование казенных денег мэрией приобретало характер традиции.

«Вы извините — я же не эти вопросы ставлю: кого там посадят и за что посадят. Меня интересует исполнение бюджета, расходование средств. И тем более, это ведь не первый раз! У нас администрация сначала тратит деньги, потом обращается к нам: товарищи, пожалуйста, утверждайте! Но это же неправильно!», - кипятился депутат Вячеслав Кашин.

Его коллега депутат Алексей Малеванный, по словам транспортной прокуратуры, был непосредственным участником заключения сделки, но на сессия он всячески от этого открещивался: «Решение покупать автобусы принималось не мной! Фирмы эти мне неподотчетны, и нигде я там директором не являюсь. Хватит делать политику на этом вопросе! Автобусы уже вышли на линию, обеспечиваю пригород. Давайте закончим с этим вопросом».

Как личное большое достижение городская администрация преподносила тот факт, что автобусы вышли на линию. При этом забывала сказать, что вышли они только сейчас, тогда как пришли в Петрозаводск еще в сентябре. Что вместо 25 машин, указанных в контракте, пришло всего десять. Что за каждый «Мерседес» переплатили в десять раз. Что казенных 17 миллионов 300 тысяч рублей было отдано за барахло, которое требовало не меньших сумм на запчасти и ремонт.

Депутат Сергей Мамонов пояснил: «Не будут они ходить у нас. Двадцатилетняя рухлядь долго у нас не прослужит!»

Несмотря на эту очевидность доводов, большинство депутатов были готовы проголосовать за оформление расходования этих сумм в качестве целевого расходования средств. Дескать, сделка-то совершена, транспорт, хоть и такой, да на линии, а денег, хоть живых, хоть взаимозачетных городу уже не видать. По принципу — давайте выберем из этих двух зол меньшее, нам не привыкать. Однако, голосование не состоялось. Кворум был сорван. А на внеочередную сессию по этому вопросу депутатов пришло слишком мало, поэтому и она не состоялась.

Кстати, мэр города Андрей Демин не явился ни на одну из них. Тогда стало ясно: если на следующий день депутаты снова не соберутся с силами, чтобы собраться на сессию, у Андрея Демина появится право распустить Петросовет. Тогда народ ждали бы очередные выборы, на которые нужны суммы не меньшие, чем на Мерседесы. Забегая вперед скажем, что через пару дней сессия состоялась, ведь никто не хотел роспуска, никому не хотелось терять своего депутатского мандата. Так что деньги депутаты провели, как надо. Впрочем, это не помогло впоследствии мэру Андрею Демину избежать уголовной ответственности.

В Петрозаводске в те весенние дни проходил Второй Международный Фолк-марафон. По вечерам устраивали концерты на разных площадках города. А в один из дней в Центре музыкальных инициатив «Мюллярит» для детей-сирот из интернатов играли настоящие шотландские волынщики из «Saint Francis Pipe Band». Публике позволялось не только слушать музыку, но и трогать руками — как инструменты, так и их владельцев. Шотландев в национальных костюмах, да еще с волынками, нечасто встретишь на петрозаводских улицах. Поэтому в желающих пообщаться с «Горцами» недостатка не было. А вот некоторый недостаток публики ощущался. Приглашение на концерт получили многие учебные заведения. Однако, в Центр «Мюллярит» пришли питомцы лишь двух детских домов. Впрочем, и музыканты, и публика выглядели вполне довольными.

«К нам подходили многие зрители, фотографировались с нами, просили дать автограф. Мы не привыкли к такой реакции в Шотландии, потому что там очень много оркестров волынщиков. Это было здорово»,

- поделился музыкант коллектива Дэвид Плизга.

«Saint Francis Pipe Band» был основан в Глазго в 1926 году. На фестиваль приехала лишь часть оркестра. Всего в нем играли тогда 22 музыканта. Трое из них девушки. Оказывается, волынщицы в Шотландии — обычное явление. Все 95 лет существования коллектива музыканты носят килты. Многие «нешотландцы» ошибочно называют их «юбками» цветов клана Макинтайров. Этот оркестр тогда впервые приехал с концертами в Россию. Музыканты были приятно удивлены реакцией петрозаводской публики на звучание традиционных шотландских инструментов.

Таким было 24 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото dailystorm.ru)