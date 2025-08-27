В ночное время у «чужого» банкомата можно остаться без налички 

Текст, фото: Антонина Кябелева

В августе 2025 года многие российские СМИ стали публиковать тревожную информацию, связанную с ростом объема снятия гражданами наличных денег и грядущих ограничений по их выдаче через банкоматы. Со ссылкой на Центробанк России сообщалось, что в июне и июле этого года физические лица и компании сняли примерно в два раза больше денег, чем в мае.

Подобный интерес к рублевой наличности эксперты объясняют частыми отключениями мобильного интернета из-за угрозы беспилотников и ужесточением контроля со стороны банков за денежными переводами. С 1 сентября 2025 года в России вводятся жесткие лимиты на снятие денег через банкоматы, если банк заподозрит, что человек действует под влиянием мошенников.

Банки получат право на 48 часов приостановить выдачу наличных, некоторым гражданам могут ограничить выдачу денег через банкоматы до 50 тысяч рублей в сутки или до 100 тысяч рублей в месяц.

Мы попытались разобраться в ситуации, направив в Национальный банк по Республике Карелия (отделение Банка России) вопросы, ответы на которые, я уверена, хотело бы получить большинство жителей республики.

В Национальном банке по РК тоже отмечают повышение в республике интереса граждан к наличным деньгам:

«Спрос на наличные в регионе немного увеличился, но незначительно».

Повышенный спрос, по информации Нацбанка по РК, удовлетворяется в полном объеме.

Если человек стал жертвой мошенников, то, объяснили в Нацбанке, его банковские счета не блокируются.

«Блокировка электронного средства платежа (например, банковской карты или онлайн-банкинга) — это когда банк приостанавливает клиенту доступ к счету. Блокировка является крайней мерой, банки к ней прибегают очень редко и только в предусмотренных законом случаях»,

- отмечено в ответе.

Когда у банка есть подозрение, что человек угодил в сети мошенников, начинает действовать так называемый «период охлаждения», и на два дня приостанавливается перевод на подозрительные реквизиты. Это время дается человеку, чтобы разобраться в ситуации и отказаться от перевода денег, если речь идет о ловушке, расставленной злоумышленниками.

Еще в июле 2024 года Банк России определил шесть признаков мошеннических операций, которые являются сигналом для банков, чтобы приостановить подозрительные переводы. Если выявлен хотя бы один из этих признаков, банк обязан приостановить на два дня перевод денег или отказать клиенту в совершении операции. При этом гражданина обязаны об этом уведомить и объяснить причины. Если человек получил информацию о приостановке перевода, но настаивает на его совершении, банк должен проверить, есть ли этот счет в специальной базе мошеннических счетов Банка России. Если его в базе данных не оказалось, то банк должен провести операцию, на которой настаивает клиент. Если же счет получателя оказался в базе данных, то операцию в любом случае должны остановить на два дня. Базу мошеннических счетов Банк России ведет уже несколько лет, а с октября 2023 года информационный обмен организован не только с кредитными учреждениями страны, но и с МВД России. Она обновляется в ежедневном режиме.

По данным Банка России, благодаря подобным мерам, направленным против мошеннических схем, в 2024 году удалось предотвратить хищение у граждан 13,5 миллиарда рублей.

В Нацбанке отмечают, что блокировками граждане часто называют отказы в проведении операций, когда возникает подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма. Если гражданин столкнулся с подобной ситуацией, то, советуют в Нацбанке, ему следует обратиться за разъяснениями в свой банк и, если понадобится, предоставить документы, обосновывающие источники происхождения денежных средств.

Еще одна причина приостановки доступа к электронным платежным средствам связана с ситуацией, когда клиент попадает в базу данных Банка России в качестве дроппера, то есть соучастника мошеннических операций по выводу или обналичиванию денег. Дроппер не является инициатором преступления, а лишь выполняет по указке злоумышленников за вознаграждение определенные действия по переводу денег на другие счета и карты, снимает или вносит наличные через банкоматы, оформляет на себя банковские карты и передает их аферистам. Иногда граждане становятся дропперами, не подозревая об этом и полагая, что они не нарушают законодательство. Но в любом случае дроппер является участником мошеннической схемы и несет за это ответственность.

Прочитав информацию об ограничении выдачи денежных средств, многие жертвы мошеннических схем восприняли это как ведение контроля для них лично. В Нацбанке отметили, что речь не идет о пострадавших от мошеннических действий:

«Им банки не блокируют счета».

В базу данных Банка России попадают сведения о банковских реквизитах и клиентах, которые являются, сознательно или по незнанию, участниками мошеннических схем.

Что делать, если человек туда попал по ошибке? Судя по разъяснениям Нацбанка по РК, в этом случае гражданину следует обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого он является, или направить заявление в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте банка, выбрав в качестве темы обращения «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы. В течение 15 дней банк должен принять решение. Правда, в Нацбанке по РК признают, что на большинство подобных обращений граждане получают отказ, так как банки подтверждают использование реквизитов заявителей в мошеннических схемах. Для того чтобы избежать попадания в базу данных в качестве дроппера, не следует совершать операции по просьбе малознакомых людей, передавать свою банковскую карту, сообщать посторонним реквизиты своей карты, коды из СМС-сообщений или push-уведомлений. Также не следует переправлять деньги, которые якобы пришли к вам по ошибке. В этом случае необходимо обратиться в свой банк с просьбой вернуть их на реквизиты отправителя.

В Нацбанке разъяснили также, какие ограничения и в каких случаях банки смогут вводить с 1 сентября 2025 года:

«Прежде чем выдать наличные через банкомат, выпустивший пластиковую карту, банк будет обязан удостовериться, не снимает ли человек деньги под воздействием мошенников».

На сей раз Банк России определил девять признаков возможного мошенничества, которыми должны руководствоваться кредитные организации.

Среди них непривычное время суток, которое клиент выбрал для снятия средств, необычная сумма, расположение банкомата, снятие наличных необычным для данного человека способом, например, не по карте, а по QR-коду или виртуальной карте. Если как минимум за шесть часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров и выросло количество СМС-сообщений, это тоже может вызвать подозрение у банка.

«Если банк выявит, что операция по снятию наличных в банкомате соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит клиенту об этом и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка»,

- сказано в ответе из Нацбанка по РК.

Этот так называемый «период охлаждения», в течение которого, по замыслу регулятора, человек должен «остыть» и обдумать свои действия.

Ограничение по снятию наличных в 100 тысяч рублей в месяц вводится для тех, кто попал в базу данных Банка России.

«Это не первое ограничение в отношении дропперов. Если банк не заблокировал карту или доступ к онлайн-банку, с 15 мая 2025 года для такого человека введен лимит — он не может переводить себе или другим людям с использованием электронного средства платежа более 100 тысяч рублей в месяц»,

- отмечают в Нацбанке.

Для того чтобы перевести более крупную сумму, гражданин, попавший «на карандаш», должен обратиться в банк с документом, удостоверяющим личность. Но гражданин, попавший в базу данных, по-прежнему может совершать покупки, оплачивать ЖКУ с помощью банковских карт или онлайн-банкинга.

«Эта мера направлена на противодействие обналичиванию похищенных денег. Для добросовестных клиентов банков ничего не изменится, они все так же смогут снимать в банкоматах столько наличных, сколько потребуется»,

- уверены в Нацбанке.

Желание Банка России защитить граждан от мошенников, конечно, можно только поприветствовать. Правда, до сих пор вводимые меры по борьбе с хищением денег со счетов граждан ситуацию с мошенничеством в сфере банковских операций кардинально не изменили.

По данным Центробанка России, в 2024 году мошенники украли с банковских счетов россиян 27,5 миллиарда рублей. Это на 74,4% больше, чем в 2023 году. По итогам первого квартала 2025 года, злоумышленники похитили с банковских счетов 6,9 миллиарда рублей. По информации прокуратуры Карелии, в первом полугодии 2025 года мошенники выманили у жителей республики 360,4 миллиона рублей, что на 37 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как будут действовать новые ограничения, и не создадут ли они проблемы гражданам, которым вдруг срочно понадобится снять крупную сумму в поздний час или не в том банкомате, покажет время. Я больше чем уверена, что без активной работы полиции по выявлению мошенников усилия Банка России в состоянии лишь немного притормозить рост махинаций с банковскими счетами.

А вот к работе полиции вопросов накопилось немало. Не так давно мы рассказывали о пенсионере, который, не дождавшись помощи от полиции, самостоятельно выявил владельцев «нехороших» счетов и даже выиграл суды. И проблема, с моей точки зрения, не в отсутствии у правоохранительных органов возможностей по борьбе с банковскими мошенниками. В каких-то иных сферах полиция реагирует молниеносно, только диву даешься ее оперативности. Пока же Банку России приходится определять все новые и новые признаки мошеннических действий, чтобы оградить россиян от преступников.