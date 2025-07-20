Пенсионер нашел тех, чьи счета задействовали в жульнических схемах

Текст, фото: Антонина Кябелева

Новостями, рассказывающими о жертвах мошенников, переполнены российские СМИ. Но от этого их меньше не становится. Мы расскажем о семье, которая тоже пострадала от жуликов, но сумела самостоятельно выявить собственников «нехороших» счетов, подать иск в суд и выиграть его. По просьбе обратившихся в наше издание граждан, мы изменили их имена. Но у нас есть документы, подтверждающих подлинность истории, а также соответствующие судебные решения.

Федор Петрович — военный пенсионер. Он был прекрасно осведомлен о существовании мошенников, но все равно попался на удочку. В феврале 2024 года ему позвонили и сообщили, что у него заканчивается договор с МТС. Для того чтобы никуда не ездить, мужчине предложили продлить договор дистанционно, дескать, придет СМС с кодом, который нужно назвать. Федор Петрович выполнил просьбу, не заподозрив подвоха. Через какое-то время он случайно узнал, что его аккаунт на Госуслугах взломан. Его дочь Арина сразу же встревожилась, вместе с отцом обратилась в полицию, сообщив о взломе аккаунта.

«Мой папа никогда в своей жизни не брал кредитов. Он очень щепетильный человек. Мы боялись, что, взломав Госуслуги, злоумышленники получат всю необходимую информацию об отце и попытаются взять на него кредит»,

- объяснила Арина.

Она как в воду глядела. Через неделю Федору Петровичу опять поступил звонок. Скорее всего, мошенники изучили «историю вопроса», видели, что после увольнения из армии мужчина сумел накопить внушительную сумму — около 2 миллионов рублей. Звонивший представился генералом ФСБ, объяснил, что армии срочно нужна финансовая поддержка, дескать, потом все вернем, но сейчас военнослужащие испытывают дефицит средств. Федору Петровичу рассказали, что на его имя будут оформлены кредиты в банке, за ним отправят такси и нужно будет проехать в отделение банка и подписать договор.

«Ему сказали, что, так как он участвует в секретной операции, сообщать о ней родственникам и знакомым строго настрого запрещено. Папа всю жизнь боялся, что на его имя возьмут кредит. А тут он своими руками подписал кредитные договоры. Ему вызывали такси и отвозили в отделения Сбербанка, АО «Почта Банк», ВТБ. Это происходило в течение пяти дней. Он до сих пор не понимает, как на это купился. Отец — военный человек, видимо, сыграли на том, что он привык выполнять приказы»,

- предположила Арина.

Она с семьей живет отдельно и слишком поздно заподозрила неладное: «Отец стал немногословен, как-то странно реагировал на попытки с ним связаться, на сообщения отвечал в необычной для себя манере. Как он потом объяснил, он думал, что находится под контролем, и ему нельзя общаться с родственниками. Я не выдержала и отправилась с детьми к нему в гости, придумав какой-то предлог. Папа был какой-то заторможенный. Он признался мне, что, кажется, попал в мошенническую схему. Очень боялся, что на него заведут уголовное дело, так как его деньги могут быть переведены нежелательным организациям. Поначалу он вообще не хотел мне ничего рассказывать. Но мы насели всей семьей. Когда он нам все рассказал, для нас это стало шоком».

В общей сложности Федор Петрович отдал 900 тысяч рублей собственных средств и еще перечислил порядка 850 тысяч рублей, которые он взял по трем кредитам. Взятые кредитные средства он сразу же переводил на указанные злоумышленниками счета через банкомат. У него сохранились квитанции из банкомата о проведенных операциях. Именно эти документы в дальнейшем очень помогли в поисках владельцев банковских счетов.

Как только родственники узнали о произошедшем, они тут же убедили Федора Петровича обратиться в полицию. Федор Петрович сообщил в полиции, что у него есть квитанции, подтверждающие перевод средств.

«Мы, конечно, не упрекали папу, но он сам очень сильно переживал то, что его смогли обмануть, он даже внешне изменился, настолько серьезным психологическим ударом это для него было»,

- сказала Арина.

На семейном совете было решено, что нужно как можно быстрее избавиться от кредитных обязательств.

Арина рассказала, что через несколько месяцев после подачи заявления встречалась со следователем:

«Я поняла, что по нашему делу прогресса нет. Я настаивала, что по квитанциям можно узнать, какому банку принадлежат счета, на которые были переведены деньги. Достаточно вбить в поисковик несколько цифр, указанных в квитанции, и узнать название банка. Мне показалось, что мои слова серьезно не восприняли, хотя, конечно, полиции намного проще, чем обычному гражданину, получить от банка необходимую информацию».

Арина углубилась в изучение того, как можно самостоятельно выявить злоумышленников. Ответ подсказала судебная практика. Арина самостоятельно выяснила, что все счета, на которые ушли деньги, были открыты в ПАО «Росбанк». Она помогла отцу подать иск в Мещанский районный суд Москвы на ПАО «Росбанк». Потребовалось восемь месяцев, чтобы в рамках гражданского судопроизводства выяснить имена и фамилии собственников счетов, на которые ушли деньги. Ими оказались трое граждан - из Кемерово, Уфы и Новосибирска. ПАО «Росбанк» раскрыл информацию о собственниках банковских счетов, а московский суд переадресовал иск по месту регистрации мужчин. В конце мая 2025 года было вынесено судебное решение в пользу Федора Петровича, которому должны вернуть 1,750 миллиона рублей, которые он перевел на чужие счета, а также проценты за пользование чужими средствами. Решение вступило в законную силу.

В рамках гражданского дела, пояснила Арина, никто не выяснял, в какой мере собственники счетов участвовали в мошеннической схеме. Было важно получить судебное решение, на основании которого можно вернуть деньги.

Параллельно в апреле 2025 года Федор Петрович направил в полицию информацию о собственниках «нехороших» счетов, с тем чтобы их допросили и определили степень их участия в мошеннической схеме. Пока, рассказала Арина, никакой информации из УМВД России по Петрозаводску о том, какие действия были предприняты в рамках возбужденного уголовного дела, отец не получил.

Арина считает, что путь, которая прошла семья в попытке вернуть свои деньги, поможет и другим пострадавшим от действий злоумышленников. Особенно, если остались квитанции, подтверждающие перевод денежных средств. В ситуации, когда полиция не спешит оперативно выявлять мошенников, гражданам приходится надеяться на собственные силы. Пока Федору Петровичу не удалось вернуть свои деньги. Но, как минимум, владельцам счетов, через которые прошли деньги, гарантированы неприятности от службы судебных приставов. Парадоксально, но порой действия обычных граждан оказываются более эффективными, чем работа правоохранительных органов. Не удивительно, что жульнические схемы множатся в геометрической прогрессии, как и количество пострадавших от них граждан.

По информации прокуратуры Карелии, в первом полугодии 2025 года мошенники выманили у жителей республики 360,4 миллиона рублей, что на 37 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. © «Петрозаводск говорит»