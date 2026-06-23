Строители получили возможность заработать в Петрозаводске в эти дни

Уроки в школах закончились в конце мая, летние каникулы в разгаре. В это время по школьным коридорам никто не мешает ходить строителям, сварщикам и штукатурам. В этом смысле мало что меняется в жизни, так было и ровно 20 лет назад! В Управлении образования Петрозаводска заверили, что 2006 год в плане финансирования стал самым удачным. На капитальный ремонт петрозаводских школ было выделено 15 миллионов рублей. Такой суммы до тех пор не выделялось ни разу.
В школе №8, которая располагалась на улице Правды, уже два года шел капитальный ремонт. Вначале заменили кровлю и аварийные углы, потом почти полностью смогли реконструировать деревянные межэтажные перекрытия. Вместо них установили прочные – железобетонные.
«В этом году предстоит работа по устройству окон, - пояснил прораб Владимир Хотеев. – Подлежат замене порядка двухсот штук. Плюс систему отопления надо менять, чтобы в зиму могли войти для отделочных работ».
По плану школьный ремонт должен был быть закончен в декабре 2007 года.
А в целом в 2006 года функционировало 43 общеобразовательные школы и 65 детских дошкольных учреждений. Каждому зданию время от времени требовалось обновление – больше или меньше.
«Сейчас идет стадия подписания договоров, - сообщил Андрей Агарков, главный специалист Управления образования Петрозаводска. – Подрядчики закупают строительный материал. В ближайшие 3-5 дней приступают к работам на объектах. Срок завершения работ на кровлях в этом году до 25 августа». Помимо того, что в 2006 году удалось выделить хорошую сумму на капремонты в общеобразовательных учреждениях, еще и потратили 4 миллиона 350 тысяч рублей на приобретение мебели. По словам Андрея Агаркова, каждая школа получит минимум три комплекта мебели. А в некоторых появится новое спортивное оборудование.
Надо отметить, что здание Восьмой школы было настолько старым и опасным, что все же было принято решение это учебное заведение объединить с другим. А само старое здание думали снести либо передать управлениям силовиков – пограничникам, например. Споры об этом не утихали довольно долго.
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Почти весь день был закрыт мост в Соломенном. Это была последняя остановка транспортного сообщения в связи с тем ремонтом – ведь там заменили уже третий, последний понтон. По приблизительным подсчетам ремонт моста обошелся городу в 6 миллионов рублей. Теперь, по словам строителей, все три понтона стали располагаться на одном уровне, что позволило автомобилям с низкой посадкой проезжать мост без боязни повредить свои машины. А кроме того, если понтонный мост раньше выдерживал транспорт весом в пять тонн, то теперь на него смогли заезжать машины весом в десять тонн. Гарантию мосту давали – 15 лет. Сообщайте, как там дела на мосту сегодня!
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Ремонт этого моста затеяли прежде всего для удобства горожан. И когда все закончилось благополучно, они не могли нарадоваться:
-Замечательно! Понтонный мост нужен, - сказал один из рыбаков. – Мы же тут не одни живем, здесь левый берег и правый берег.
-Я, например, из Петрозаводска, для меня этот мост очень много значит, - подхватил мужчина средних лет. – Я работаю на почте, возим в Заозерье, Ялгубу почту. Представьте, в объезд туда добираться! Так что мост имеет большое значение. Отлично, что его сделали.
-Во-первых, не будет подтопляться он – будет лучше ездить, - уже оценил новые достоинства моста мальчик лет 12-ти. – Во-вторых, этот красивее, я думаю.
-Хорошо! Транспорт будет ходить смело, - считал пожилой мужчина с удочкой. – Не надо будет воду откачивать.
-Мост – это общение людей в первую очередь, соединение левого и правого берега.
-Мы тут дачники, я тут не живу, - говорила женщина. – Но считаю, что это необходимо было – сделать мост, потому что машины мы тут бьем. И считаю, что нужно следить за ним. Это он сейчас новый, а потом точно так же будет старым, разобьется, если не будут следить за ним.
Таким было 24 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности