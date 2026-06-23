Строители получили возможность заработать в Петрозаводске в эти дни

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 24 июня в 2006 году

фото стопкадр

Уроки в школах закончились в конце мая, летние каникулы в разгаре. В это время по школьным коридорам никто не мешает ходить строителям, сварщикам и штукатурам. В этом смысле мало что меняется в жизни, так было и ровно 20 лет назад! В Управлении образования Петрозаводска заверили, что 2006 год в плане финансирования стал самым удачным. На капитальный ремонт петрозаводских школ было выделено 15 миллионов рублей. Такой суммы до тех пор не выделялось ни разу.

Remote video URL

В школе №8, которая располагалась на улице Правды, уже два года шел капитальный ремонт. Вначале заменили кровлю и аварийные углы, потом почти полностью смогли реконструировать деревянные межэтажные перекрытия. Вместо них установили прочные – железобетонные.

«В этом году предстоит работа по устройству окон, - пояснил прораб Владимир Хотеев. – Подлежат замене порядка двухсот штук. Плюс систему отопления надо менять, чтобы в зиму могли войти для отделочных работ».

По плану школьный ремонт должен был быть закончен в декабре 2007 года.

А в целом в 2006 года функционировало 43 общеобразовательные школы и 65 детских дошкольных учреждений. Каждому зданию время от времени требовалось обновление – больше или меньше.

«Сейчас идет стадия подписания договоров, - сообщил Андрей Агарков, главный специалист Управления образования Петрозаводска. – Подрядчики закупают строительный материал. В ближайшие 3-5 дней приступают к работам на объектах. Срок завершения работ на кровлях в этом году до 25 августа». Помимо того, что в 2006 году удалось выделить хорошую сумму на капремонты в общеобразовательных учреждениях, еще и потратили 4 миллиона 350 тысяч рублей на приобретение мебели. По словам Андрея Агаркова, каждая школа получит минимум три комплекта мебели. А в некоторых появится новое спортивное оборудование.

Надо отметить, что здание Восьмой школы было настолько старым и опасным, что все же было принято решение это учебное заведение объединить с другим. А само старое здание думали снести либо передать управлениям силовиков – пограничникам, например. Споры об этом не утихали довольно долго.

***

Почти весь день был закрыт мост в Соломенном. Это была последняя остановка транспортного сообщения в связи с тем ремонтом – ведь там заменили уже третий, последний понтон. По приблизительным подсчетам ремонт моста обошелся городу в 6 миллионов рублей. Теперь, по словам строителей, все три понтона стали располагаться на одном уровне, что позволило автомобилям с низкой посадкой проезжать мост без боязни повредить свои машины. А кроме того, если понтонный мост раньше выдерживал транспорт весом в пять тонн, то теперь на него смогли заезжать машины весом в десять тонн. Гарантию мосту давали – 15 лет. Сообщайте, как там дела на мосту сегодня!

Remote video URL

***

Ремонт этого моста затеяли прежде всего для удобства горожан. И когда все закончилось благополучно, они не могли нарадоваться:

-Замечательно! Понтонный мост нужен, - сказал один из рыбаков. – Мы же тут не одни живем, здесь левый берег и правый берег.

-Я, например, из Петрозаводска, для меня этот мост очень много значит, - подхватил мужчина средних лет. – Я работаю на почте, возим в Заозерье, Ялгубу почту. Представьте, в объезд туда добираться! Так что мост имеет большое значение. Отлично, что его сделали.

-Во-первых, не будет подтопляться он – будет лучше ездить, - уже оценил новые достоинства моста мальчик лет 12-ти. – Во-вторых, этот красивее, я думаю.

-Хорошо! Транспорт будет ходить смело, - считал пожилой мужчина с удочкой. – Не надо будет воду откачивать.

-Мост – это общение людей в первую очередь, соединение левого и правого берега.

-Мы тут дачники, я тут не живу, - говорила женщина. – Но считаю, что это необходимо было – сделать мост, потому что машины мы тут бьем. И считаю, что нужно следить за ним. Это он сейчас новый, а потом точно так же будет старым, разобьется, если не будут следить за ним.

Remote video URL

Таким было 24 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности