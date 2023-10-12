«Такого не было ни разу!» сказал о катастрофе в Петрозаводске старожил

В десять утра сильным порывом ветра оторвало трос понтонного моста в районе Соломенное. Это случилось ровно двадцать лет назад. В тот момент на мосту находилась только одна машина. Ее удалось вовремя эвакуировать, никто не пострадал.

Анатолий Павлович Григорьев к тому времени работал на Соломенской переправе уже почти двадцать лет. Но такой беды, по его словам, еще не было: «Такого не было ни разу! Несмотря на то, что были приняты предупредительные меры, натянуты дополнительные страховочные тросы, и все равно – два страховочных троса лопнули. И на одном только держался мост!»

К счастью, с помощью буксира переправу, унесенную в сторону от берега, удалось вернуть на место, и даже на короткое время пустить по ней транспорт. Но по решению дорожной службы ГИБДД, движение по переправе все же было закрыто. В Гидрометцентре причину ЧП объяснили так: «Тут, мне кажется, связано с направлением ветра, - сообщила синоптик Елена Ишкина. – При юго-западном направлении как раз происходит нагон волны на ту часть города».

Где-то мосты рушатся, а где-то возводятся, пусть и символические. Например, осенью 2003 года состоялось торжественное открытие нового участка автомагистрали Петербург-Мурманск в районе поселка Святозеро Пряжинского района. Предыдущая дорога строилась в конце 60-х и не соответствовала современным требованиям. И это был самый опасный отрезок федеральной трассы Кола.

После того, как Госкомиссия подписала акт о введении в эксплуатацию этого участка дороги, можно было приступать и к торжественной церемонии открытия, на которую собрались и строители дороги, и представители власти, которые отметили грамотами работу лучших рабочих и инженеров. Строительство этого участка дороги началось в конце 2000 года. Работы вели фирмы из Петербурга. При строительстве были использованы самые современные технологии и новые материалы. Все это позволило новому участку стать практически безопасным. Более того – дорога до Питера стала несколько короче, что тоже немаловажно.

Стоимость работ составила 334 миллиона рублей. Финансирование велось из федерального бюджета. Питерские дорожные строители заверили, что готовы и дальше работать в Карелии. Причем, с высоким качеством. Глава Карелии Сергей Катанандов тоже говорил о перспективах развития сети автомобильных дорог: «Сейчас заканчивается еще один участок реконструкции дороги в районе Олонца. И вот эти два проекта позволят нам сократить примерно на час сообщение между Питером и Петрозаводском. Сами понимаете, в условиях отсутствия авиаперевозок, это для нас принципиальнейший вопрос».

Также отметили, что до 2020 года в Карелии должно быть построено и реконструировано почти 260 километров дорог.

Всемирный День гимнастики впервые в истории решили отметить масштабно не в Москве, а в Петрозаводске. Для участия в праздновании к нам приехали Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике – Алексей Немов и Светлана Хоркина. Особо заинтересовали петрозаводчан мастер-классы и встречи со спортивной общественностью города. А в первый день чемпионы поехали по школам, не спортивным, а общеобразовательным.

Светлану Хоркину в гимназии №37 встречали хлебом-солью прямо на пороге. А в спортзале специально для нее выступил школьный оркестр. Посмотреть на нашу чемпионку разрешили только отличникам (все в зал не влезли бы). Но на выходе из школы ее встречала большая толпа учеников – по-видимому, двоечников – пошутили журналисты. Дали слово школьному радио, и юные корреспонденты вели запись беседы. Все собравшиеся могли задать вопросы Олимпийской чемпионке, на которые Светлана отвечала с интересом:

«Я всегда выхожу на соревнования и отдаю всю энергию и души именно им – зрителям. Когда меня поддерживают, вырабатывается адреналин и хочется выступать еще лучше! Потому что добавляются силы. Это помогает, стимулирует».

Также Светлана поведала о том, что гимнастикой занимается с четырех лет, из большого спорта уходить не собирается, а слухи о балете, в который она, якобы, собиралась уйти – это досужие домыслы.

Таким было 12 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.