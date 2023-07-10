Для спортсменов сборной РФ по гимнастике создали все условия в Карелии

Ровно 20 лет назад генеральный директор бумажного комбината «Кондопога» Виталий Федермессер торжественно открыл еще один новый объект, аналогов которому в России тогда не существовало. Гостеприимно распахнула двери вторая часть знаменитого спортивного комплекса. Его первая очередь – а именно Ледовая арена – была сдана за полтора года до этого. Тогда казалось, что после такого подарка кондопожанам удивляться было больше нечему. Но два новых спортивных зала поразили воображение видавшего виды Леонида Аркаева, прославленного тренера, воспитанники которого становились призерами и победителями восьми Олимпиад. В те годы Леонид Аркаев возглавлял Федерацию по спортивной гимнастике РФ:

«Это просто великолепно. Фантастически! Такого зала нет во всем мире. Это я вам говорю точно, я весь мир объездил, наша команда выступала во всех странах буквально. Я смело говорю: здесь можно не только хорошо тренироваться, но и можно проводить любого ранга соревнования».

Главный тренер сборной страны признался, что наш Олимпийский комитет просчитался с приобретением инвентаря для российских спортсменов. А Акционерное общество «Кондопога» купило снаряды именно той фирмы, которая собиралась поставлять оборудование для будущих Олимпийских игр. Поэтому скорей всего, утверждал тренер, Олимпийская сборная будет проходить подготовку в Кондопоге. Олимпийский чемпион Евгений Подгорный признался:

«Мне очень понравился зал. Горжусь, что именно в России существует такой зал. Это классно». «Когда тренеры России узнают, какие здесь условия, - дополнил Леонид Аркаев. – Они безусловно сюда будут приезжать. И будут тут работать, станут жителями этого города».

В новом зале с показательными номерами выступили юные спортсмены из Петрозаводска и гости из Москвы. А новый баскетбольный зал, который тоже отвечал мировым стандартам, опробовали местные команды. Евгений Подгорный пожелал всем своим коллегам-спортсменам удачи на соревнованиях и упорства. Если тренироваться в зале такого уровня, удача обязательно придет.

Карельские художники стали лауреатами Арт-биеннале на Мальте. Впервые мастерство наших художников оценили на международном и столь высоком уровне. Мастера из 105 стран привезли свои работы на Мальтийскую выставку. Арт-биеннале проходила там уже в седьмой раз, но российские художники участвовали в ней впервые. Среди них – наши земляки: Алла и Владислава Власенко, Александр Каштанов, Константин Романов, Янина Ивасенко и Тенгиз Гиголашвили. Из 360 участников 10 российских мастеров получили награды этой престижной выставки, и пятеро из них вернулись в Петрозаводск! «У нас это вызвало бурю эмоций, захотелось и дальше творить, создавать. Ты не ощущаешь, что живешь в провинции. Оказывается, ты делаешь что-то, что интересно людям во всем мире», - сказала Янина Ивасенко. Ее вместе с мужем Тенгизом жюри признало лучшими в декоративно-прикладном искусстве. В номинации «Акварель» награды получили Александр Каштанов и Константин Романов. А Алла Власенко была удостоена специального приза за яркую индивидуальность в номинации «Живопись».

На самой выставке наши художники растерялись – они не ожидали такого высокого признания своих трудов. На Мальте они получили не только престижные награды, но и массу впечатлений. Мальта поразила северян смешением Востока и Европы, а также райской природой. Но ложку дегтя таилась и в этой бочке меда. «Как оказалось, нам проще участвовать в серьезных зарубежных выставках, проще получать там награды, проще быть замеченными, чем, как ни странно, у себя дома. И это очень больно на самом деле», - сказала Алла Власенко, которая тогда возглавляла Союз художников Карелии. Как признавались сами участники выставки, для художника важнее всяких наград простое внимание.

Таким было 10 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.