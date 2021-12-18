Настоящий дворец впервые увидели жители Карелии на празднике

Во втором по величине городе Карелии 12 декабря ровно 20 лет назад отмечали сразу три праздника. Наступающий Новый год и Рождество – раз. День Конституции – два. И открытие нового Ледового дворца, который по такому случаю сверкал огнями. У тех счастливцев, которые получили пригласительные билеты и проникли внутрь сверкающего чуда, начинала кружиться голова. Всех охватывало чувство восхищения. Такого в Карелии еще никто не видел. На открытие пожаловал весь карельский бомонд и гости из-за пределов республики: Индия, Германия, Болгария, Турция, Финляндия. Одно перечисление почетных гостей заняло несколько минут.

Затем начался праздничный вечер, который условно можно было разделить на три части. Первая – поздравительные речи. Вторая – концерт. Третья – спектакль.

Первому, конечно, предоставили слово легендарному Виталию Федермессеру, генеральному директор АО «Кондопога», без которого этот праздник не состоялся бы. Затем сменили декорации, и зазвучала «Кармина Бурана», мирские песнопения Карла Орфа, в исполнении хоров из консерваторий Петрозаводска и Санкт-Петербурга, а также хоров Дворцов искусств Кондопоги и Петрозаводска и симфонического оркестра Карельской филармонии под управлением Олега Солдатова. А затем зрители увидели балет на льду. Глядя на артистов ледового театра, верилось, что через несколько лет кондопожане на коньках будут держаться ничуть не хуже.

Действие прерывалось лишь один раз. Антракт дал возможность гостям вволю покататься на единственном тогда в Карелии эскалаторе. И обменяться впечатлениями! Правда, двадцати минут вряд ли на это хватило. Ничего. Дворец-то в Карелии остался! И можно было надеяться побывать в нем столько раз, сколько захочется.

А в мэрии столицы Карелии состоялась презентация интернет-проекта «Общественная приемная администрации Петрозаводска». Каждый житель города отныне мог посетить интернет-класс и найти ответ на любой вопрос о жизни города. Интернет-приемную создали благодаря усилиям Карельского научного центра РАН и администрации города на деньги фонда «Евразия». Предназначена она была для горожан, которые не имели доступа к интернет- ресурсам. Приемная работала бесплатно. Ее посетителем мог стать любой желающий. Главная задача проекта – сделать работу городской администрации более открытой и доступной для горожан. На сайте под названием «Виртуальная приемная» можно было узнать о столичных новостях и задать вопрос руководству города о наболевшем.

Кроме того, посетители имели доступ к российским и международным интернет-ресурсам. Но, конечно, смотреть порно-сайты здесь вряд ли бы разрешили. Для виртуально малограмотных представителей общественных организаций обещали провести ликбез. А все остальные посетители должны были иметь необходимые интернет-навыки. В этом классе было всего четыре компьютера, хватит ли их на всех посетителей – должны были вскоре узнать устроители этой затеи.

Таким было 18 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.