Петрозаводский «Японский глаз» не справлялся с растущим числом больных

Власти города ровно 20 лет назад приобрели для Детской городской больницы новое оборудование на сумму около 400 тысяч рублей. Купить оборудование помогли спонсоры, которые были готовы помогать и дальше.

Медики привели такие данные: каждый год маленьких пациентов, страдающих заболеваниями пищеварительной системы, становилось все больше. Специалистам гастроэнтерологического отделения детской горбольницы приходилось проводить до двух тысяч исследований желудка и двенадцатиперстной кишки в год. «Аппарат у нас был один, фирмы «Олимпус».

Уже достаточно старый. Нам был необходим новый высококачественный аппарат. Мы очень рады, что нам наконец его приобрели», - сказала Валентина Устинова, заведующая гастроэнтерологическим отделением.

Новый «Японский глаз» приобрели за 8 тысяч долларов. И по мнению медиков, это того стоило: «Аппарат интересен тем, что им можно диагностировать заболевания у детей раннего возраста, у грудничков. Зачастую заболевания начинаются именно с раннего возраста. И постановка диагноза должна быть на как можно ранних сроках». Старые эндоскопы позволяли проводить диагностику у детей с пяти лет. Работать с грудничками позволило и новое оборудование для электрокардиографии. Сюда привезли новый 12-канальный аппарат, который значительно упростил работу.

«Ребенок не успевает разволноваться. Мы успеваем правильно и хорошо снять показания. С маленьким ребенком проще это делать. Особенно если это дети первых месяцев жизни», - сообщила Надежда Досаева, заместитель главного врача.

Обещали, что это полезное приобретение не станет последним. В администрации города шли переговоры по приобретению еще одной партии нового лечебного оборудования для той же больницы.

В Петрозаводске планировали завершить ремонт двух домов, пострадавших от пожара. Жильцы одного из них пригласили мэра города приехать и лично посмотреть, как у них идет ремонт. Виктор Масляков взял и приехал.

Двухэтажному деревянному дому в Соломенном было на тот момент уже сорок лет. За все это время он ни разу не ремонтировался. А весной 2003 года из-за неисправности в печи выгорела одна из квартир. При тушении пострадали соседние. Дом включили в план капитального ремонта. Но прошло лето, а конца ремонту видно не было. Тогда жильцы обратились лично к главе самоуправления Петрозаводска за помощью. По их мнению, свою работу подрядчики выполнили не качественно. Кровля хоть и была отремонтирована, но продолжала течь.

«То, что на чердаке трубы стоят, там все заливает. И течет все в комнату», - сообщила пожилая женщина со второго этажа.

Пока ремонтировали кровлю, возникла еще одна проблема. Даже те квартиры, которые не пострадали при пожаре, залило дождем. Беспокоило жителей и то, что печи в доме до сих пор не отремонтированы. А ведь отопительный сезон уже открылся для жителей города, которые квартировали в жилье не с печным отоплением. Печник, не торопясь мешал раствор, чтобы приступить к ремонту первой печи.

«Сейчас пожарные приехали, посмотрели все печи, запретили их топить. Мы не имеем права печами пользоваться. А дело к зиме!» - возмущалась молодая женщина.

Осмотрев дом и выслушав жильцов, глава самоуправления Виктор Масляков дал распоряжение в течение двух недель закончить все работы, чтобы люди могли спокойно пережить зиму. Начальник управления жилищного хозяйства Петрозаводска Геннадий Федоров пообещал: «Будут добавлены еще работники, чтобы заниматься печами. И дополнительно добавим бригаду на ремонт кровли. Чтобы побыстрее сделали».

Непонятно только одно: почему, чтобы такие простые, казалось бы, ремонты были выполнены качественно и в срок, нужно обязательное присутствие и пригляд самого главного чиновника в городе? Неужели ему нужно появляться на каждой стройке, на каждом ремонте, чтобы у нас ничего не разваливалось и не текло? Если вы думаете, что ситуация с этим вопросом у нас поменялась – пишите в комментариях, будем рады выслушать!

Таким было 11 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.