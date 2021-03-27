Трагедией обернулось лечение пятилетнего мальчика в больнице

Эти события произошли в столице Карелии ровно 20 лет назад. В дежурную часть УВД Петрозаводска позвонила женщина. Она сообщила о том, что в отношении его малолетнего сына были совершены развратные действия со стороны трех подростков. Виновники наказания не понесли. Ведь им было по 10-12 лет.

Дело было так: пятилетний мальчик на тот момент проходил лечение в детской городской больнице. Именно там и произошло сексуальное покушение на ребенка тремя подростками.

«Действия происходили в пятой палате, - говорила инспектор ПДН Центрального ГУВД Татьяна Скорина. - В отношении малолетнего были совершены развратные действия. В дальнейшем были квалифицированы по 105-ой статье Уголовного кодекса».

Сами медики от комментариев по этому поводу не отказывались. В палату, где все произошло, журналистов не пустили. О произошедшем медперсоналу стало известно только на второй день. Пятилетний ребенок, подвергшийся сексуальному насилию со стороны старших детей, не жаловался врачам, но рассказал обо всем своему отцу.

«На следующее утро в 8 часов утра прибежал сюда папа этого ребенка, в палату. Медсестра помешала, врач там находился — они помешали, он, видимо, хотел как-то расправиться с этим ребенком (совершившим насилие)», - рассказала Валентина Анушина, заместитель главного врача ДГБ.

Врачи тоже провели свое служебное расследование. Как выяснилось, это произошло во время тихого часа. Стол дежурной медсестры находился рядом с пятой палатой. По ее словам, дети вели себя как обычно — тихо. Хотя некоторые правила были все же ею нарушены.

«У нас такой негласный закон или правило — сестра должна заходить в палаты каждые двадцать минут», - пояснила Валентина Анушина.

В данном случае понятно, что сестра этого не сделала. Объяснялось это тем, что под ее контролем находилось 20 детей. Кроме присмотра в ее обязанности входили подготовка лекарств и ведение документов. А что действительно было нарушением, так это помещение в палату пятилетнего ребенка и троих подростков от 10 до 12 лет. Медики сослались на временную нехватку мест. Палата для мальчика только готовилась. Возможно, если бы ребенок был помещен рядом со сверстниками, врачам не пришлось бы оправдываться, что они не разглядели морального облика подростков: «Вы знаете, нам трудно ведь за какую-то неделю уловить все их особенности характера. Они производили впечатление очень спокойных хороших мальчиков».

«Хорошие мальчики» не отрицали своей вины. По словам врачей, когда об этом стало известно, они вели себя замкнуто и были напуганы содеянным. Принимая во внимание их несовершеннолетие, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Дежурная медсестра получила строгий выговор. Кто будет возмещать моральный ущерб родителям и психическую травму пятилетнему ребенку — не сообщалось. По словам врачей, они чувствовали всю меру ответственности за ЧП, так как это случилось именно в их больнице. Другое дело, что постовые сестры вряд ли могли решить проблемы насилия — в том числе сексуального — на телеэкранах и в семьях. Ведь самое страшное, что подобного рода преступления как правило остаются тайной и для правоохранительных органов, и для сотрудников разного рода детских учреждений.

Больницы Карелии старались сделать все возможное, чтобы услуги пациентам оказывались на самом высоком уровне. Например, отделение лучевой диагностики в Республиканской больнице было одним из самых современных. В 2000 году Президент РФ подарил ему новейший ангеографический комплекс. Жителей Карелии тревожило — какова судьба этого комплекта оборудования для отделения лучевой диагностики. Узнать ответ на этот вопрос можно было только в самой больнице.

Так как журналисты, как и большая часть населения республики, были не слишком сильны в лучевой диагностике, то профессору Александру Балашову, в те годы главному республиканскому рентгенологу, ставшему впоследствии главным врачом больницы, пришлось проводить краткий ликбез: «Лучевая диагностика вбирает в себя несколько специальностей. Это рентгено-диагностика, это магнитно-резонансные исследования, это ультразвуковые исследования, которые всем достаточно хорошо известны. Это радионуклидные исследования. Все это объединяется в одну службу лучевой диагностики. То есть это получение изображения внутренних органов с помощью разного вида излучений». Для этого существовало множество разнообразных приборов. Президент России, например, подарил Республиканской больнице новый ангеографический комплекс.

«До 1999 года мы работали просто на допотопном оборудовании, - признался Балашов, - Собственно, это была работа, построенная только на энтузиазме наших врачей. А вот новый ангеографический комплекс — это последнее слово техники. Лучше просто нет». Президентский подарок работал интенсивно.

«Это современная рентгено-диагностическая аппаратура, которая позволяет не только распознавать заболевания сердца и сосудов, но и проводить под контролем рентгено-телевизионного просвечивания и лечение. Это так называемая рентгено-эндоваскулярная хирургия». А вот компьютерный томограф в Республиканской больнице тогда, к сожалению, сломался. Вышедшую из строя рентгеновскую трубку для него заказали в Соединенных штатах. Ожидалось, что она прибудет через пару месяцев. А второй томограф — магнитно-резонансный — больница покупала на протяжении нескольких лет. Договор о его приобретении заключало еще прошлое правительство. О том, что он готов к работе, больничное начальство поспешило отрапортовать еще в январе — к 50-летнему юбилею республиканки. Но в ходе установки нового оборудования возникли некие затруднения, которые были устранены только спустя три месяца. По словам Александра Балашова, прибор должен был заработать к началу апреля.

Таким было 27 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.