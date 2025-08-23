Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений с Россией

Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет РИА Новости.

Стубб подчеркнул, что "мы ничего не можем поделать с нашей географией". У Финляндии есть история с Россией, и будет будущее с Россией.

"Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены",

— сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.

Стубб добавил, что Финляндия будет строить новые отношения с Россией "очень практично и прагматично".

Ранее мы рассказывали, что в Финляндии хотят прекратить выплачивать пособие беженцам.