23 августа 2025, 16:53
Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения с нашей страной восстановятся после окончания СВО
Фото: freepik.com
Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет РИА Новости.
Стубб подчеркнул, что "мы ничего не можем поделать с нашей географией". У Финляндии есть история с Россией, и будет будущее с Россией.
"Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены",
— сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.
Стубб добавил, что Финляндия будет строить новые отношения с Россией "очень практично и прагматично".
Ранее мы рассказывали, что в Финляндии хотят прекратить выплачивать пособие беженцам.