Беженцам в Финляндии хотят прекратить выплачивать пособие

В Финляндии обсуждают прекращение выплат беженцам из бюджета. Такое предложение исходит от заместителя премьер-министра и министра финансов Риикка Пурра. За два года финны могли бы сэкономить на беженцах 317 миллионов евро.

В проекте бюджета на будущий год предлагается отменить интеграционную компенсацию, которая выплачивается муниципалитетам и социальным службам за принятых просителей убежища и беженцев, пишет «Газета.Ru».

На муниципалитеты будет возлагаться ответственность за интеграцию иммигрантов, но деньги на нее местным властям нужно будет искать из других источников.

Финские власти пока обсуждают проект бюджета на 2026 год.