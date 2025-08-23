Установлена личность бойца, пропавшего без вести на Карельском фронте, и найденного судебными приставами во время Вахты Памяти в Медвежьегорском районе.

Найденным бойцом оказался Иван Николаевич Емелин, 1910 года рождения, уроженец Чамзинского района Мордовской АССР. Призван на фронт в Кировском районе Мурманской области. Погиб, предположительно, в период с конца ноября и не позднее 5 декабря 1941 года.

По информации, полученной на сайте «Память народа», этого красноармейца искала жена, указавшая адрес в Мурманске. Возможно, у бойца, пропавшего без вести в 1941 году, остались родственники.

Обращаться можно в Союз поисковых отрядов Карелии vk.com/public212773777 или на горячую линию УФССП России по Республике Карелия 73 04 00.

