На мусорном полигоне в Карелии пробурили стометровую скважину

Бурение скважины на территории мусорного полигона в Кондопожском районе завершено, сообщил в своем телеграм-канале председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков.

"Сообщаю, что на полигоне завершили работы по бурению скважины - прошли 100 метров в глубину. Насос опущен, а также протянут трубопровод, диаметром 40 мм к емкости 80 кубов. Уже опробовали прокачку в течении нескольких часов. Сегодня прокачка воды продолжится под присмотром персонала полигона",

- рассказал глава ведомства.

Поляков подчеркнул, что бесперебойная подача воды необходима не только для притушивания возможных вспыхивающих очагов, но и для работ по перекопке отходов с песком для прекращения процесса тления.

В пятницу на полигон завезли еще 47 машин инертных материалов - песка и пульпы. Общее количество завезенного инертного материала составляет более 7,8 тысяч тонн. Работы по перекопке и отсыпке территорий полигона продолжаются.

Ранее мы рассказывали, что пожар на мусрорном полигоре в районе поселка Березовка локализован.