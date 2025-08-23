Дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Карелии

Завтра, 24 августа в Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, по северо-восточным районам умеренный дождь, днем в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10°С, местами на северо-западе до +2°С, днем +14,+19°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью +8,+10°С, днём +15,+17°С. Атмосферное давление будет мало меняться.