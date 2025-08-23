Срок действия визы в Россию увеличили в два раза

С 23 августа 2025 года срок действия единой электронной визы для въезда в Россию составляет до 120 суток с разрешенным сроком пребывания до 30 дней, напоминает Миграционная служба МВД России.

До этой даты срок действия единой электронной визы составлял 60 суток со дня ее оформления, а срок пребывания - не более 16 суток со дня въезда.

Данная электронная виза используется для туристических и деловых целей. Для ее получения не требуется оформления приглашения.

