Россияне выстроились в очереди за визами в недружественную страну

В Москве образовались огромные очереди в посольство Японии. Россияне стоят за визами в надежде попасть в Страну восходящего солнца в период цветения сакуры. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

Большие очереди у посольства наблюдаются уже несколько дней. Порой в очереди стоит до 200 человек. Как отмечают туроператоры, поездки в Японию стали доступнее для россиян благодаря упрощению визовой процедуры. Также сказалось то, что появились недорогие стыковочные рейсы через Китай.

Отмечается, что в этом году спрос на туры в Японию в период цветения сакуры вырос на 30 процентов в сравнении с 2024 годом.