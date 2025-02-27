27 февраля 2025, 18:45
Двое рыбаков на санях провалились под лед и погибли
В Ленинградской области спасатели достали из воды тела погибших любителей подледного лова
// Фото: unsplash.com / Erin Mckenna
В Ленинградской области двое рыбаков провалились под лед на Финском заливе и погибли. Об этом сообщает 47news.
По данным источника, тела людей были обнаружены 27 февраля на участке между Санкт-Петербургом и Выборгским районом. Погибших подняли из воды и доставили на берег.
Отмечается, что рядом с местом трагедии обнаружены сани. Полиция выясняет личности погибших и обстоятельства случившегося.