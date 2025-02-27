Двое рыбаков на санях провалились под лед и погибли

В Ленинградской области двое рыбаков провалились под лед на Финском заливе и погибли. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, тела людей были обнаружены 27 февраля на участке между Санкт-Петербургом и Выборгским районом. Погибших подняли из воды и доставили на берег.

Отмечается, что рядом с местом трагедии обнаружены сани. Полиция выясняет личности погибших и обстоятельства случившегося.