27 февраля 2025, 18:26
Младенца нашли у мусорных баков в российском регионе
В Подмосковье прохожий спас жизнь новорожденному ребенку
В Московской области прохожий спас младенца, которого оставили у мусорных баков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, инцидент произошел в городе Орехово-Зуево. Отмечается, что прохожий услышал плач и подошел к контейнерам. Там он увидел пакет, в который был завернут новорожденный.
Мальчика срочно доставили в роддом. Оказалось, что он только что появился на свет, его выбросили сразу после родов. Младенцу повезло выжить. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Стражи порядка разыскивают мать ребенка. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez