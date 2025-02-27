Младенца нашли у мусорных баков в российском регионе

В Московской области прохожий спас младенца, которого оставили у мусорных баков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Орехово-Зуево. Отмечается, что прохожий услышал плач и подошел к контейнерам. Там он увидел пакет, в который был завернут новорожденный.

Мальчика срочно доставили в роддом. Оказалось, что он только что появился на свет, его выбросили сразу после родов. Младенцу повезло выжить. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Стражи порядка разыскивают мать ребенка. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez