27 февраля 2025, 15:54
Помощник президента Владимир Мединский занял новый пост
Бывший министр культуры возглавил Союз писателей России
Фото: freepik.com
Помощник президента РФ Владимир Мединский стал главой Союза писателей России. Об этом сообщает РИА Новости.
Кандидатуру бывшего министра культуры на внеочередном съезде организации выдвинул Николай Иванов, который возглавлял Союз писателей с 2018 года. Других кандидатов не было.
Мединского поддержали 143 делегата съезда, один высказался против, трое воздержались.