Помощник президента Владимир Мединский занял новый пост

Помощник президента РФ Владимир Мединский стал главой Союза писателей России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру бывшего министра культуры на внеочередном съезде организации выдвинул Николай Иванов, который возглавлял Союз писателей с 2018 года. Других кандидатов не было.

Мединского поддержали 143 делегата съезда, один высказался против, трое воздержались.