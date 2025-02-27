Роструд напомнил, когда россиян ждут следующие длинные выходные

В мае текущего года россиян ждут два блока длинных выходных продолжительностью по четыре дня каждый. Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

Первый период отдыха продлится с 1 по 4 мая, а второй — с 8 по 11 мая. Таким образом, работающие жители страны смогут дважды насладиться продолжительными каникулами.

При этом в этом году не будет сокращенной рабочей недели в связи с празднованием 8 Марта. Вместо этого выходной за праздничную субботу перенесен на 13 июня.

Благодаря этому в июне россиян также ждут четыре выходных дня подряд — с 12 по 15 число.