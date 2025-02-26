Назван снижающий риск инфаркта напиток

Терапевт Зарема Тен назвала зеленый чай напитком, который снижает риск инфаркта. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Доктор посоветовала выпивать по три чашки зеленого чая в день. Она объяснила, что этот напиток снижает уровень плохого холестерина, что понижает риск инфаркта. Также чай ускоряет обмен веществ, снижает тревожность и уменьшает риск развития диабета второго типа.

«Главный козырь зеленого чая - катехин EGCG (эпигаллокатехин галлат), который снижает окислительный стресс, замедляя старение клеток. Он также может подавлять рост раковых клеток, что подтверждено исследованиями на животных», - резюмировала Тен.