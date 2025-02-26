26 февраля 2025, 20:55
Землетрясение ощутили жители российского региона
В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла
Фото: unsplash.com / Dominik Hofbauer
Землетрясение произошло 26 февраля в Новосибирской области. Об этом информирует пресс-служба Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН.
По данным источника, сейсмособытие случилось недалеко от поселка Каменка. Магнитуда землетрясения составила 3,8 балла.
О разрушениях и пострадавших в результате подземных толчков ничего не сообщается.