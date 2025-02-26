Землетрясение ощутили жители российского региона

Землетрясение произошло 26 февраля в Новосибирской области. Об этом информирует пресс-служба Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН.

По данным источника, сейсмособытие случилось недалеко от поселка Каменка. Магнитуда землетрясения составила 3,8 балла.

О разрушениях и пострадавших в результате подземных толчков ничего не сообщается.