Женщина и ребенок погибли на пожаре в российском городе

В Татарстане молодая женщина и ребенок погибли на пожаре в квартире. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Трагедия произошла сегодня в городе Чистополь. Пожар вспыхнул в одной из квартир четырехэтажного дома. Сотрудники МЧС спасли 18-летнюю девушку и трехлетнего мальчика.

На пожаре погибли 37-летняя женщина и двухлетняя девочка.

Причины ЧП выясняются. Возгорание ликвидировали 12 человек и три единицы техники.