26 февраля 2025, 20:31
Женщина и ребенок погибли на пожаре в российском городе
В Татарстане пожар в квартире унес жизни молодой женщины и девочки
Фото МЧС по Татарстану
В Татарстане молодая женщина и ребенок погибли на пожаре в квартире. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Трагедия произошла сегодня в городе Чистополь. Пожар вспыхнул в одной из квартир четырехэтажного дома. Сотрудники МЧС спасли 18-летнюю девушку и трехлетнего мальчика.
На пожаре погибли 37-летняя женщина и двухлетняя девочка.
Причины ЧП выясняются. Возгорание ликвидировали 12 человек и три единицы техники.