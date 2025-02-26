Назван самый популярный спиртной напиток у россиян

В начале 2025 года пиво стало самым популярным алкоголем в России. Этот напиток занимает 58 процентов всех продаж алкоголя. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что на все остальные виды спиртных напитков в начале этого года пришлось лишь 42 процента продаж.

Также эксперты заметили, что продажи виски в России выросли на 12 процентов, водки - на 11 процентов, а шампанского и игристых вин - на 8 процентов. Снижение отмечено для таких напитков, как самбука (минус 19 процентов), текила (минус 16 процентов), вермут (минус 11 процентов) и ликер (минус 4 процента).