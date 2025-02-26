Хаски искусали до полусмерти ребенка в российском городе

В Сочи хаски покусали девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, инцидент случился сегодня в Адлерском районе города-курорта. Две собаки, находившиеся в своем дворе, выбежали на улицу и напали на ребенка, который проходил мимо. Пострадавшего сначала доставили в местную больницу, а потом вертолетом транспортировали в Краснодар. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Собаки изъяты.