26 февраля 2025, 18:09
Хаски искусали до полусмерти ребенка в российском городе
В Краснодаре спасают девятилетнего мальчика, пострадавшего после нападения животных
Фото: unsplash.com / Ioetech
В Сочи хаски покусали девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, инцидент случился сегодня в Адлерском районе города-курорта. Две собаки, находившиеся в своем дворе, выбежали на улицу и напали на ребенка, который проходил мимо. Пострадавшего сначала доставили в местную больницу, а потом вертолетом транспортировали в Краснодар. Его состояние оценивается как тяжелое.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Собаки изъяты.