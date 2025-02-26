26 февраля 2025, 14:51
Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Кубани
Мазут продолжает загрязнять берега Черного моря после ЧП с танкерами
Фото: «Петрозаводск говорит»
На побережье Черного моря в Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые выбросы фрагментов нефтепродуктов были найдены утром 26 февраля на десяти участках пляжей. Эти выбросы убираются в первую очередь. Далее волонтеры продолжают очистку основной территории побережья.
Крушение двух танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. После этого на побережье Черного моря начал поступать мазут. Выбросы зафиксированы в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.