Жители Петрозаводска жалуются на холод в квартирах

В Карелии установилась довольно прохладная погода для августа, и многие жители Петрозаводска жалуются на холод в своих квартирах. Некоторые горожане уже мечтают о включении центрального отопления, о чем свидетельствуют сообщения в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"В этом году осень пришла рано и резко. Холодно. Очень холодно. В квартирах просто дубак. В августе, естественно, никто отопление не даст. Мне интересно, сколько времени мы будем мёрзнуть в своих пещерах? В сентябре дадут отопление или до октября ждать?"

"Хочу поныть про отопление, можно уже? Че-то дома холодно, одежда не сохнет".

"Уважаемая администрация. Когда включат отопление в г. Петрозаводске? На улице уже очень холодно. Дождь, сильный ветер. Приходя домой тоже холодно. В квартире 18 градусов. Сейчас заболеет много детей и это перед началом учебного года. Мы живём на севере, а не в Краснодарском крае".

Другие участники сообщества с иронией относятся к таким постам: советуют не ныть и уверяют, что на улице нормальная погода.

