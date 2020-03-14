Жены сотрудников МВД Карелии жаловались в кризисный центр на насилие

Осенью 1999 года в Петрозаводске начал работу кризисный центр для женщин, подвергшихся насилию (помимо того, что был нас и приют для женщин, пострадавших в быту). По мнению его сотрудников, в те годы складывалась опасная тенденция. С каждым месяцем по телефону доверия звонило все больше женщин, а насилие в семье порой доводило их до крайне тяжелого состояния. Центр работал с октября, и за 5 месяцев по его телефону позвонили уже 120 раз.

Руководитель центра Елена Мерзова считала, что это очень много: «Больше всего настораживает то, что когда мы в октябре начали работать, то было в месяц 17 звонков, а в декабре их уже было почти 50. То есть оно идет по нарастающей, и когда оно остановится, трудно сказать. Значительно повышается количество звонков после выходных, после праздников». Как показывал анализ, избить свою половину мужу не мешало ни образование, ни достаток, ни пристрастие (или отсутствие такового) к алкоголю. Были и характерные приметы того времени: «Есть обращения жен «новых русских», которые сидят в золотых клетках, они очень боятся, они бесправные, боятся куда-то обращаться, они запуганы. Есть обращения жен лиц кавказской национальности, которые тоже боятся физической расправы. Потому что им говорят, что если куда-то пойдешь, то зарежем. Нас очень беспокоит тот факт, что к нам достаточно много обращается женщин, у которых мужья или бывшие работники МВД или сейчас работают в органах. Одна женщина говорила, что ее бьет муж дома, но умело — он не оставляет синяков. Она даже не может снять потом показания».

В историях, которые приходилось выслушивать специалистам центра, речь шла о легко квалифицируемых уголовных преступлениях. Однако, большинство рассказов были анонимные. И все, что могли сделать психологи, это дать совет по поводу той или иной юридической консультации. Или хотя бы ободрить жертву: «Развить в ней чувство ответственности за то, что с ней происходит. Что кроме нее самой это все равно никто не решит. Решение само по себе извне не придет, никто ей не поможет». Кстати, Елена Мерзова не сомневалась, что после выхода этого репортажа в эфир количество звонков резко возрастет. Телефон кризисного центра был 76 54 14.

Женщинам приходилось сражаться за свои права не только в семьях, но и пробивая стену равнодушия чиновников. Именно такие обычно и приходили на встречи с мэром города, которые 20 лет назад, по счастью, устраивали довольно регулярно. На этот раз глава самоуправления Петрозаводска Андрей Демин общался с жителями Голиковки в актовом зале 27-ой школы. Количество чиновников, собранных для отчета перед горожанами, было немногим меньше числа пожелавших общаться с самим мэром. В своем кратком вступительном слове, рассказывая о планах администрации на будущее, глава самоуправления сообщил две интересные новости. Во-первых, зарплата бюджетников, согласно указу Президента, будет поднята на 20% с 1 апреля. Хотя для бюджета города это будет очередным ударом. И во-вторых, Служба Единого заказчика, хорошо известная тем, кто пытался обустроить коммунальные системы у себя в доме, должна была вскоре прекратить свое существование.

Подобная система работы с ЖЭУ, по мнению городских властей, себя не оправдала. Кроме того в планах мэрии на 2000 год было продолжить газификацию котельных. И прежде всего котельной завода «Авангард». А также завершить реформу управления городским хозяйством. У жителей города, которые были в значительной степени представлены учителями 27-ой школы тоже нашлось, что сказать, собранному почти в полном составе городскому «генералитету».

«Вот если вы сейчас прошли бы или проехали, то увидели бы, что машины уже ходят по тротуарам. Чем это чревато? Здесь дети идут в школу! Она вообще не чистится, эта улица. А весной, когда будет таять снег и дуть ветер — здесь вообще сплошная помойка. Помойка стоит посередине улицы Машезерской. И вся эта грязь тут кругом. А второй вопрос по воде. Вы обратили внимание: ведь обещано было населению как? Появится проект «Чистая вода», потом она подорожает. Но у нас вода подорожала, а чистой воды как не было, так и нет», - заявила одна учительница.

Таким было 14 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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