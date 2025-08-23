Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП в Карелии

Сегодня, 23 августа в 12:26 в Медвежьегорске на трассе Вологда-Медвежьегорск (633 км.) зафиксировано ДТП. Пострадала женщина-пешеход.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель Нива Шевроле не уступил дорогу пешеходу и наехал на неё. Женщина госпитализирована.

На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Ранее мы рассказывали, как мужчина и женщина пострадали в ДТП в Петрозаводске.