23 августа 2025, 14:04
Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП в Карелии
Водитель сбил женщину на пешеходном переходе
фото: скриншот видео
Сегодня, 23 августа в 12:26 в Медвежьегорске на трассе Вологда-Медвежьегорск (633 км.) зафиксировано ДТП. Пострадала женщина-пешеход.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель Нива Шевроле не уступил дорогу пешеходу и наехал на неё. Женщина госпитализирована.
На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
