Автобусный рейс отменили в Карелии

24 августа автобус из Кеми не пойдет в Петрозаводск. Об этом сообщает Карелавтотранс.

"Информируем вас, что 24.08.2025 рейс по маршруту № 502Э "Кемь - Петрозаводск", с отправлением в 00:15 из г. Кемь выполняться не будет",

- говорится в сообщении.

Карелавтотранс сообщает, что рейс отменен в связи с технической неисправностью транспортного средства.

Ранее мы рассказывали, что с 30 сентября днем из Петрозаводска вновь начнет ходить автобус в Беломорск.