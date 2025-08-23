В Карелии предлагают создать территории с сухим законом

Текст, фото: Антонина Кябелева

В последнее время тема чрезмерного употребления алкоголя в Карелии то и дело выходит на поверхность, вызывая общественные дискуссии. Нельзя сказать, что в республике вдруг стали больше пить. Нет, эта проблема существовала и раньше. Во всяком случае, если верить официальной статистике. Просто официальных поводов поговорить о вреде алкоголя стало значительно больше.

В июле 2025 года в карельский парламент был внесен законопроект, ужесточающий правила продажи алкогольной продукции. Предлагается запретить продажу алкоголя в жилых домах, если торговый объект находится в подвальных, подземных или цокольных этажах. Под запрет могут попасть помещения, не имеющие отдельного входа для разгрузки и выгрузки товаров, а также магазины в жилых домах площадью менее 70 квадратных метров.

Если закон будет принят, то по всей Карелии закроются 114 торговых точек, из которых 43 расположены в карельской столице.

В августе 2025 года правительство Карелии утвердило региональную программу «Сокращение потребления алкоголя в Республике Карелия», рассчитанную до 2030 года.

Сначала о качестве документов. Очевидно, что законопроект прежде всего направлен на сокращение торговых точек таких сетей, как «Красное и Белое», «Градусы» и «Бристоль».

Я живу в относительно благополучном микрорайоне на набережной Варкауса буквально в окружении подобных торговых точек. При этом нет ни шумных компаний, ни пьяных разборок, ни распивающих на улице граждан. Зато есть серьезный плюс: в шаговой доступности многие продуктовые товары, цены на которые значительно ниже, чем в соседних «Магните» или «Пятерочке». Лично мне не понятно, зачем закрывать торговые точки, от которых вреда нет, а польза измеряется в экономии на продуктах питания, которые, судя по официальной статистике, «съедают» все большую доходов жителей Карелии.

Другой пример. Мой коллега живет в районе микрорайона Зарека. Разговоры о борьбе за здоровый образ жизни он воспринимает с нескрываемым скепсисом. По его словам, на Зареке те, кто пьет давно и беспробудно, просто не идут за водкой в магазины. Они прекрасно знают, где в любое время суток приобрести напиток вроде пресловутого «Боярышника» или "водки" из белой канистры со спиртосодержащей жидкостью. Подобные «окна» в мир левого дурмана, от которого отдать концы намного проще, чем от продукции официальных производителей алкоголя, живут и процветают, невзирая на существующие запреты. Кажется, что правоохранительные органы их просто не замечают. И эти "бутлегеры" будут стоя аплодировть новому закону: ведь чем меньше легальной фодки, тем больше спрос на нелегальную. Соответственно, доходы этих торговцев вырастут кратно.

С моей точки зрения, закрытие в Петрозаводске 43 магазинов никому здоровья не прибавят. Разве что несколько десятков людей лишатся работы, да незначительно сократятся поступления в бюджет. Те, кто предпочитает качественные алкогольные напитки, просто приобретут их в другом месте, возможно, немного переплатив. В целом, будет менее удобно, но не смертельно. И пить из-за этого никто не бросит.

Сельская Карелия — другое дело. Во многих населенных пунктах торговля в принципе в загоне. Сокращение сельского населения небольших поселков и деревень, которое к тому же быстро стареет, часто делает невыгодным предпринимательскую деятельность. Не секрет, что именно торговля алкогольными напитками позволяет сельским магазинам держаться на плаву. В этой ситуации, казалось бы, нужно, напротив, стимулировать развитие торговли, а не ставить палки в колеса. Если, конечно, мы не хотим расширить список деревень, где пенсионерам негде купить хлеба, молока и других самых необходимых продуктов питания.

О том, что пьют в карельских деревнях, я интеллигентно промолчу. Явно не изысканные сухие вина и дорогие коньяки. Неужели кто-то всерьез думает, что сокращение магазинов, торгующих в том числе алкогольными напитками, заставит граждан «перековаться», заняться спортом или записаться в библиотеки? Тем более, что во многих поселках нет ни библиотек, ни клубов, ни спортивных площадок. Судя по пояснительной записке к законопроекту, в Сегежском муниципальном округе, к примеру, из 40 торговых точек, расположенных в многоквартирных домах, планируют закрыть ровно половину. Сомневаюсь, что граждане за подобное решение скажут спасибо.

Программа по сокращению потребления алкоголя в Карелии — отдельный бюрократический шедевр. В документе очень много цифр, подтверждающих хроническое неблагополучие.

С 2022 по 2024 годы население республики сократилось на 13,45 тысячи человек. Рождаемость падает, а высокие показатели смертности пришлись как раз на 2021-2022 годы, когда все регионы испытывали последствия коронавирусной инфекции.

То, что за последние десять лет общая заболеваемость населения республики увеличилась на 27,6%, скорее свидетельствует о состоянии карельской медицины, которая все дальше отдаляется от пациентов. Нехватка врачей и фельдшеров, особенно в небольших поселках, - это суровая реальность. Даже в Петрозаводске граждане все чаще сталкиваются с тем, что не могут месяцами записать на прием к специалисту. И тут хоть закрывай алкомаркеты, хоть открывай их, к нужному врачу все равно не пробиться.

В документе есть и пугающие цифры о росте в Карелии заболеваемостью наркологическими расстройствами, увеличении случаев хронического алкоголизма и алкогольного психоза.

Констатируется, что в Карелии на одного человека в 2024 году пришлось 13,96 литра этанола, что значительно выше, чем у соседей по Северо-Западному федеральному округу.

В Вологодской области, где с 1 марта 2025 года в будние дни алкоголь продают только с 12 до 14 часов, этот показатель составил 9,19 литра этанола. Интересно, что в Карелии в 2024 году на 1000 человек приходилось 2,7 магазина, где торговали алкоголем, а в Вологодской области — 3,15, но в нашей республике в расчете на одного жителя пили все равно значительно больше. Многие эксперты сходятся во мнении, что вологодский эксперимент обернется расцветом нелегальной торговли алкоголем и потом вернуть пьющих граждан в лоно официальной торговли будет непросто.

При желании можно, конечно, все свалить на туристов, которые, приезжая в Карелию и, видимо, оглушенные красотой карельской природы, уходят в запой. Минпромторг Карелии недавно так и сделал, объясняя почему Карелия в 2024 году заняла первое место в России по объему продаж алкогольной продукции в расчете на одного жителя республики. В ведомстве посчитали, что с учетом туристического потока, потребляющего и увозящего с собой огромное количество карельских бальзамов и прочих алкогольных напитков, реальное потребление алкоголя местными жителями завышено в три раза. Следуя этой логике, добиться целевых показателей, указанных в программе, и довести к 2030 году потребление алкоголя до 11,03 литра чистого спирта на душу карельского населения — задача почти нереальная. Ведь мы планируем принимать с каждым годом все больше туристов, перевоспитать которых за короткое время отдыха все равно не успеем.

Нет, конечно, алкоголь — это плохо. Другой вопрос, что предложить взамен? В программе указано много разных мероприятий, эффективность которых, как мне кажется, стремится к нулевой отметке. Вот некоторые из них. Создадут межведомственную группу, проведут анализ и внесут изменения в муниципальные программы здоровья, проинформируют население о вреде алкоголя, разместят стенды, сообщающие гражданам о пагубности употребления горячительных напитков, развесят соответствующие плакаты в автобусах, расскажут студентам и будущим водителям, что пить нехорошо, поработают с молодежью, станут выпускать безалкогольную сувенирную продукцию, введут дополнительные дни, когда будет запрещена продажа алкоголя.

Но «вишенка на торте» - это создание в районах так называемых территорий трезвости, где будет введен либо полный запрет на продажу алкогольной продукции, либо сокращены часы продажи.

Чиновники, которые разрабатывали эту программу, возможно удивятся, узнав, что такие территории трезвости в Карелии уже существуют. Чем вам деревня Сельги Медвежьегорского района не территория сплошной трезвости? Здесь не то что алкоголь, продукты питания можно приобрести только если крупно повезет. С февраля по июль 2025 года жители деревни остались без снабжения продуктами питания, так как к ним перестала ездить автолавка. И таких деревень, где в принципе нет магазинов, в республике хватает. Стали ли от этого граждане трезвее, я не знаю, но сильно сомневаюсь.

В последние годы в республике под эгидой "оптимизации" происходит закрытие клубов, библиотек, детских садов, школ. Во многих поселках у людей нет даже помещения, где они могут собраться вместе, чтобы обсудить проблемы, провести праздник, просто пообщаться за чашкой чая. Но если власть ничего не может предложить людям, кроме рассказа о вреде алкоголя, то и эффекта от подобной деятельности ждать не приходится. Тем более, что Россия в недавнем прошлом уже проходила «уроки трезвости», когда за горячительными напитками давились в огромных очередях, а водка превратилась в самую ликвидную валюту. Победить алкоголизм в стране, где бутылка водки стоит дешевле бутылки среднего по качеству сухого вина, задача, с моей точки зрения, не из легких. Особенно, когда ничего кроме нравоучений людям даже не планируют предложить.

Наша страна не единственная, где столкнулись с подобными проблемами. Небольшой комментарий о том, как подобные проблемы решали в странах Северной Европы, где климатические условия схожи с карельскими, нашему изданию дал психиатр, психотерапевт из Санкт-Петербурга Аркадий Кузнецов:

«Если всерьез бороться с алкоголизмом, то необходим целый комплекс мероприятий по самым разным направлениям. Идя по пути запретов, нужно предоставлять альтернативу. Скандинавские страны давно обратили внимание, что у них самый большой процент депрессий, суицидов, алкоголизма. Во многом на это влияет северный климат: недостаток солнечного света, дефицит витаминов, низкие температуры. Все это провоцирует сезонные депрессии. В этом смысле алкоголь имеет вторичную функцию: человек бессознательно пытается заменить серотонин (гормон счастья) или дофамин (гормон удовольствия), уйти от чувства одиночества, восполнить дефицит общения.

Помимо сокращения времени работы алкомаркетов и ограничения мест, где можно приобрести алкоголь, в скандинавских странах стали обогащать молочную продукцию витамином Д, пропагандировать здоровый образ жизни, параллельно создавая спортивные комплексы для массовых занятий спортом, строить аквапарки со специальным освещением, имитирующем солнечный свет, больше проводить культурных мероприятий, отвлекая людей от спиртных напитков.

Главная идея была в том, чтобы с помощью создания разнообразной социальной инфраструктуры максимально отвлечь людей от алкоголя. Простым ограничением времени продажи водки ничего не добьешься. Достаточно вспомнить антиалкогольный эксперимент во времена правления Горбачева. Тогда запреты привели к расцвету «черного рынка» и массовым отравлениям различными суррогатами. Пить меньше не стали. Одни запреты не работают. Если у человека в жизни ничего не изменилось, и он по-прежнему один на один со своими нерешенными проблемами, когда нечем заполнить внутреннюю пустоту, то в ситуации ограничения времени продажи алкоголя он вместо одной бутылки водки просто купит пять про запас».

Казалось бы, все понимают, что одними запретами трезв не будешь. Однако в Карелии идут по самому простому пути, который, мне бы очень хотелось ошибиться, приведет в тупик. Как это в истории не раз уже бывало. Да, в карельской столице есть куда сходить, работают музеи, театры, открыты бассейны, спортивные клубы. Но чем дальше от Петрозаводска, тем сложнее найти, чем бы заняться в свободное время. Во многих деревнях и селах от социальной сферы остались разве что руины когда-то работавших клубов и домов культуры. Тенденции на восстановление социальной сферы в небольших городах и поселка республики пока не заметно. А производство безалкогольной сувенирной продукцию ситуацию точно не исправит.