«Страдаем во всех направлениях»

Текст, фото: Антонина Кябелева

До деревни Сельги Медвежьегорского района можно добраться по грунтовой дороге. Особенно неприятными во время поездки стали последние 10 километров. Официально в деревне зарегистрированы около 30 человек. Но летом она наполняется детскими голосами, приезжают знакомые и родственники, владельцы родительских домов, туристы.

Несмотря на немногочисленность зарегистрированных граждан, Сельги растянулась на несколько километров по берегам озера Селецкое. Деревенские пейзажи настолько живописны, что сразу же понимаешь местных старожилов, которые, невзирая на сложности существования вдали от цивилизации, ни за что не хотят уезжать с малой родины. А проблем у деревенских жителей, действительно, хватает.

И главная из них – продовольственная. До соседнего села Паданы 25 километров по грунтовке. Раньше в деревню Сельги из Падан, где есть несколько продуктовых магазинов, приезжала автолавка. Татьяна Кузьмина рассказала, что вышла на пенсию и больше не может работать, обеспечивая жителей соседней деревни продуктами. По ее словам, весной в распутицу путь до деревни Сельги занимает один час двадцать минут, летом примерно полчаса. В июле прошлого года автолавка перестала ездить.

Казалось бы, выход был найден. С августа 2024 года предпринимательница из села Поросозеро согласилась раз в неделю по конкретным заявкам завозить продукты. Но этот вариант, утверждают граждане, и ненадежный, и неудобный.

С февраля по июль 2025 года, рассказали жители деревни, они вообще остались без снабжения продуктами питания.

«Выживали, как могли. У кого есть машина, привозили продукты, лекарства, помогали другу. Как без хлеба и молока прожить?»

- сказала Ирина Михайловна.

В июле 2025 года поставки возобновились. Но, рассказали жители деревни, очень сложно заранее предусмотреть, какие продукты нужны. К тому же в деревне есть только несколько мест, где можно поймать сигнал сотовой связи. А заказ делается по телефону. Конечно, люди выручают друг друга, передавая заказы соседям, но подобная схема снабжения продуктами никого в деревне не устраивает.

«Мы отрезаны от цивилизации. Мы бы хотели иметь возможность приобрести фрукты, овощи, лимонад, выбрать конфеты, печенье»,

- перебивая друг друга говорили люди.

На то, что привозные продукты намного дороже, граждане даже не жалуются. Лишь бы они были.

Екатерина, которая приезжает с детьми летом к бабушке, рассказала, что в деревне регулярно отключают электроэнергию. О плановых отключениях узнать трудно, так как в интернет не зайти. Доски объявлений в деревне тоже нет. «Ничего у нас нету», - со вздохом поддержала ее соседка. Почту привозят в один из частных домов, куда граждане стекаются за корреспонденцией. Телевизоры у большинства жителей превратились в ненужную мебель, так как цифровой сигнал здесь не поймать.

«Про карелов ничего не знаем»,

- пошутил по этому поводу подошедший мужчина.

Так как общественного транспорта нет, добраться до деревни Сельги можно только на «частниках». Из Медвежьегорска поездка стоит 5,5 тысячи рублей. С учетом неустойчивой мобильной связи, даже за эти деньги трудно заказать такси.

«Страдаем во всех направлениях. Продукты везем сюда прицепами»,

- заметила Анастасия Семеновна.

Когда слушаешь рассказы местных жителей об их повседневных проблемах, кажется невероятным, что граждане собрали 34 тысячи рублей на издание сказок и былин своего земляка карельского народного сказителя Тимофея Туруева. ТОС деревни Сельги стал победителем в конкурсе социально значимых проектов и получил финансовую поддержку на издание книги. Сборник должен был выйти в 1941 году, но помешала война. В архиве Института языка, литературы и истории КНЦ РАН сохранились записи Туруева. Первый небольшой сборник должен выйти в конце 2025 года.

У жителей деревни Сельги нет претензий к тому, как чистят зимой дорогу. Еще одни плюс, утверждают граждане, заключается в том, что до деревни так и не добрался Карельский экологический оператор (КЭО), занимающийся вывозом мусора:

«У нас есть мусорная яма, а те, кто на машине, стараются мусор вывозить. Собираем мусор в мешки и вывозим».

А вот до поселка Шалговаара, который от деревни Сельги отделяют 56 километров грунтовки, КЭО добрался. Здесь на единственной площадке установили девять страшных покореженных мусорных контейнеров без крышек.

Я даже не могла представить, что кому-то придет в голову использовать подобную рухлядь, которой самое место на свалке. Но, видимо, пришло. Теперь огромная территория вокруг ржавых конструкций превратилась в отвратительную картину тотального загрязнения бытовыми отходами.

Особенно страдают жители близлежащих домов. Над контейнерами постоянно кружат птицы, разбрасывая мусор по округе. Самое обидное, что граждане собственными силами соорудили деревянный навес для контейнеров, но их решили поставить под открытым небом.

«Весь мусор у нас в огородах»,

- жалуются граждане.

В поселке Шалговаара отлично работает мобильная связь, есть детская и спортивная площадки, библиотечно-досуговый центр, магазин, школа, ФАП.

По поселку разбросаны больше десятка колодцев, которые расположены в закрытых покосившихся от времени сарайчиках.

Местные жители пытаются их поддерживать своими силами, но деревянные конструкции все сильнее клонятся к земле:

«Сами ухаживаем, сами чистим, сами ремонтируем».

Самая болевая проблема поселка – это состояние муниципальных домов, которые районная администрация до сих пор не признала аварийными. Прокуратура района после жалобы Елены Еремеевой обязала медвежьегорскую администрацию провести обследование квартиры для решения вопроса о признании ее непригодной для проживания, а дома аварийным.

Правда, до сих пор обследование не проведено. Перекошенные полы, наклонившаяся печка, наезжающие друг на друга стены, - все, как в кошмарном сне.

И это не единственный дом, который давно пережил отпущенное ему время. Соседний дом признан аварийным, но расселение запланировано только на 2027 год. Да и сбудутся ли эти планы, сказать сложно.

Природная красота Карелии лишь подчеркивает убогость и нищету сельской жизни. И сложно винить в этом местных жителей. Там, где это возможно, они стараются поддержать в рабочем состоянии то, что еще окончательно не рухнуло. Трудно представить, что у них хватает внутренних сил собирать деньги на издание книги, когда даже доставка продуктов до деревни превращается в трудноразрешимую проблему.

Стоит ли удивляться, что молодежь оставляет родные деревни и села, так как жизнь в них давно стала бесперспективной борьбой за самые элементарные вещи, такие как продукты питания, вода, дороги, общественный транспорт, сотовая связь, жилье. © «Петрозаводск говорит»