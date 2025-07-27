На унылых стенах детской больницы «поселились» веселые картинки

Стены городской детской больницы в Петрозаводске преображаются.

На стенах приемного покоя поселились веселые зверушки, бабочки, подводные обитатели, цветочки. О преображении рассказали в благотворительном фонде имени Арины Тубис.

Раскрасить стены яркими рисунками благотворительному фонду помогала художница.

«С кистью в руках, словно с волшебной палочкой, она превращает каждый сантиметр пространства в маленькую сказку»,

- отозвались в фонде о художнице Анастасии Красной.

В благотворительной организации надеются, что яркие, согретые любовью стены станут для маленьких пациентов и их родителей источником сил и вдохновения на пути к выздоровлению. © «Петрозаводск говорит»