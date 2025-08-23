23 августа 2025, 15:37
В Карелии проходит операция по спасению людей на Онежском озере
Мужчина и женщина в лодке остались без мотора
Фото: Госкомитет по ОБЖ Карелии
В Кондопожской губе Онежского озера двое человек в лодке ПВХ остались без мотора, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности населения.
Сегодня днем от оператора службы спасения 112 поступило сообщение о том, что на Онежском озере двое людей (муж и жена) в лодке остались без мотора. Ветер сносит лодку в открытое озеро.
Для спасения людей выдвинулась группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС на катере.
