В Карелии проходит операция по спасению людей на Онежском озере

В Кондопожской губе Онежского озера двое человек в лодке ПВХ остались без мотора, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности населения.

Сегодня днем от оператора службы спасения 112 поступило сообщение о том, что на Онежском озере двое людей (муж и жена) в лодке остались без мотора. Ветер сносит лодку в открытое озеро.

Для спасения людей выдвинулась группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС на катере.

