Мужчина лишился глаза из-за сделанного замечания в российском городе

В Благовещенске молодой человек лишился глаза из-за конфликта вокруг громкой музыки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, в одном из дворов города стоял автомобиль, из которого на всю округу грохотала музыка. Один из жильцов близлежащего дома не выдержал и пошел поговорить с водителем. Тот замечания не оценил и ударил молодого человека. Пострадавший получил тяжелую травму и ослеп на один глаз.

В суде водитель признал свою вину частично. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года.

Ранее сообщалось о том, что квартира с детьми выгорела в российском городе.