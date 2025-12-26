26 декабря 2025, 09:08
Квартира с детьми выгорела в российском городе
Один ребенок погиб и трое пострадали при пожаре в Иркутской области
Фото: СК по Иркутской области
В Иркутской области страшный пожар унес жизнь двухлетнего ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия случилась вечером 25 декабря в одной из квартир двухквартирного дома в городе Тулуне. Пожар начался в помещении, в котором были оставлены без присмотра четверо детей. В результате инцидента погиб двухлетний ребенок, еще трое детей, которым 2 года, 5 и 8 лет, были госпитализированы с отравлением угарным газом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
