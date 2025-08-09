Двух мужчин спасли ночью в Онежском озере

В Карелии двух мужчин сегодня ночью спасли в Онежском озере. Они дозвонились до спасателей и рассказали о проблеме.

В озеро вышли на надувной лодке, но во время плавания сломалось весло. Доплыть до берега они не могли, так и дрейфовали. За ними отправили спасательный катер.

Ночью 9 августа спасатели обнаружили лодку с людьми вблизи острова Лойостров. Мужчин спасли, помощь врачей им не потребовалась. © «Петрозаводск говорит»