Женщина и ребенок травмированы в жесткой аварии в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска раскрыли подробности дорожной аварии, которая произошла 25 декабря на улице Университетской в Петрозаводске.

По данным ведомства, все случилось в 11:10. 36-летняя водитель автомобиля Chevrolet при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Ford, который ехал по главной дороге.

В результате происшествия женщина-водитель и четырехлетний пассажир автомобиля Chevrolet получили травмы. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.