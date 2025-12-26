Автоматическое продление прав отменяется с 1 января

С 1 января в России отменяется автоматическое продление срока действия водительских прав. Об этом напомнили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Отмечается, что до конца этого года водительские удостоверения все еще продлеваются на три года. Например, если права действительны до 31 декабря 2025 года, срок их действия автоматически продлевается до 31 декабря 2028 года. При этом, если удостоверение действительно до 1 января 2026 года, то его уже придется менять.

Для замены прав россиянам необходимо пройти медкомиссию, оплатить госпошлину и подать заявление.

