Жителям Карелии рассказали, как выбрать искусственную елку

Все меньше дней остается до Нового года, но еще есть время выбрать праздничное дерево. На что ориентироваться при выборе искусственной елки, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

Перед покупкой дерева стоит ознакомиться с информацией о производителе. Если ее нет, а продавец не может точно сказать, откуда привезена елка, лучше отказаться от ее приобретения.

По информации источника, искусственные деревья, выполненные из ПВХ или полипропилена, прослужат дольше. Елки с хвоей из бумаги, пропитанной специальной жидкостью, недолговечны и небезопасны.

Подставка елки может быть сделана из дерева, пластмассы или металла. Для деревьев средней высоты (1,5 м) лучше подходит металлическая конструкция в форме креста. Пластмассовая подставка — идеальный вариант для маленьких елочек.

«Иголки не должны легко отламываться от дерева и после небольшой механической нагрузки должны быстро возвращаться в первоначальное положение, чтобы выдерживать вес елочных игрушек»,

— говорится в сообщении.

У хорошей елки должен быть сертификат о пожарной безопасности изделия. От пластика не должен исходить резкий запах, а деревья должны иметь противовоспламеняющуюся пропитку.

Покупать искусственные деревья рекомендуется в официальных торговых точках.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, на что обратить внимание при выборе натуральной елки.