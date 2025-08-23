Свалки с гниющей форелью находят по всей Карелии

История с гниющей форелью в Койриноя — это не единичный случай, написал в своем телеграм-канале депутат Изюмов. И опубликовал новое видео из Импилахти. Всё та же схема — мертвая рыба, сваленная форелеводами под открытым небом вблизи жилых домов и туристических баз. Только теперь прямо на берегу Ладожского озера.

Отходы III класса опасности просто сброшены в траншею на участке, не предназначенном для утилизации. На момент съёмки рыба ещё не была закопана. Сейчас она уже скрыта под слоем земли, но найти следы нарушения закона органам не составит труда, уверяет депутат. Захоронение произведено с нарушениями всех санитарных и ветеринарных требований.

Место — прямо за забором местного форелевого хозяйства. Участок ничей, ничем не ограждён. Доступ открыт для животных и людей, уже есть следы медведей. Путь для заражения грунтовых вод открыт. Рядом — кемпинги, базы отдыха, частные дома. По всей округе — устойчивый запах сероводорода.

