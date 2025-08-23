Петрозаводчанин продолжает ночевать в сгоревшем доме

Пенсионер, чей дом в пятницу сгорел в Сайнаволоке, продолжает в нем ночевать. Об этом рассказывает телеграм-канал "Карельский дворик".

Пожар в Сайнаволоке оставил без жилья пожилого мужчину и его сына с семьей, в которой недавно родился малыш. Ребенку нет еще и года.

Соседи пострадавшей семьи начали сбор средств.

«Я соседка мужчины в Сайнаволоке, у которого случился страшный пожар. Это пожилой мужчина без работы. Он продолжает ночевать в доме, так как идти ему больше некуда. Малыш с родителями сейчас живут в приюте от мэрии»,

- пишет жительница Сайнаволока.

Напомним, частный жилой дом загорелся в Петрозаводске 22 августа. Площадь пожара составила сто квадратных метров.