В МЧС рассказали подробности страшного пожара в Петрозаводске

Пожарные МЧС Карелии отстояли жилой дом и не дали пожару перейти на другие этажи и соседние конструкции. Сегодня огнеборцы поделились кадрами с пожара в Сайнаволоке.

В пятницу днем поступило сообщение о пожаре в частном жилом двухэтажном доме по адресу: Петрозаводск, местечко Сайнаволок, 2-й родниковый переулок.

От МЧС Республики Карелия на месте работали 10 единиц техники и 30 человек личного состава.

Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.