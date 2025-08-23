23 августа 2025, 11:04
В МЧС рассказали подробности страшного пожара в Петрозаводске
Пожар на ста квадратных метрах в частном доме ликвидировали в Петрозаводске
фото: МЧС Карелии
Пожарные МЧС Карелии отстояли жилой дом и не дали пожару перейти на другие этажи и соседние конструкции. Сегодня огнеборцы поделились кадрами с пожара в Сайнаволоке.
В пятницу днем поступило сообщение о пожаре в частном жилом двухэтажном доме по адресу: Петрозаводск, местечко Сайнаволок, 2-й родниковый переулок.
От МЧС Республики Карелия на месте работали 10 единиц техники и 30 человек личного состава.
Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.